Wiener Zeitung: Россия и Китай вырвались вперёд в борьбе за вакцину против коронавируса

Конкуренцию за разработку эффективной вакцины против коронавируса ведут не только фармацевтические компании, но и связанные с ними государства, подчёркивает Wiener Zeitung. Китай и Россия в этой гонке вырвались вперёд. В этих условиях Запад тоже вынужден ускориться, однако в итоге все рискуют, выпуская на рынок недостаточно хорошо проверенные препараты.

Вместе с фирмами-производителями за ведущую позицию в борьбе с коронавирусом борются и связанные с ними государства, пишет австрийская Wiener Zeitung. Китай и Россия вырвались вперёд, Запад пытается их догнать.

Современный мир сейчас переживает непривычную для него ситуацию: уже более полугода вирус диктует народам по всему земному шару свои условия взаимного сосуществования и принуждает целые экономики к карантинным мерам, разрушает жизни, прерывает торговлю — и требует жертв среди пожилых людей и тех, у кого есть другие заболевания. В мире велика потребность к возвращению к нормальной повседневной жизни, к безопасности и стабильности, поддающейся планированию.

Все взоры сейчас устремлены на фармацевтическую отрасль, которая поставляет на рынок вакцину, разработанную в рекордные сроки, — обстоятельство, которое вызывает у многих беспокойство по поводу возможных побочных эффектов. В конце концов, до сих пор ни одна вакцина не выпускалась на рынок в такой спешке, подчёркивает автор статьи Герхард Лехнер.

«Однако время поджимает, и время — деньги, — отмечает он, — особенно когда речь идёт о таком важном бизнесе». На мировом рынке вакцины против коронавируса потенциальным клиентом считается каждый человек на планете. Компания, продукция которой в этой гонке окажется самой эффективной, не только получит гигантскую прибыль, но и завоюет колоссальное признание — и, таким образом, сможет продвигать и другие медикаменты своего производства. Напротив, неудачное средство — например, неэффективное лекарство с тяжёлыми побочными эффектами — может стать фатальным для имиджа компании.

Однако на кону сейчас многое не только для частных предприятий, подчёркивает венская газета. Для государств ставки тоже высоки — уже хотя бы потому, что правительства поддерживают соответствующие фирмы из средств налогоплательщиков. Так, США выделяют на нужды восьми фармацевтических компаний свыше $10 млрд. Германия поддерживает три компании — Curevac, IDT Biologica и Biontech, которые уже разработали вакцину — предоставив для них €750 млн. Поэтому граница между частными компаниями и государством становится всё более размытой, отмечает Wiener Zeitung.

По замечанию автора статьи, речь уже идёт о своего рода «вакцинной геополитике». В этой гонке вырвались вперёд, в первую очередь, Россия и Китай, тем самым вынудившие и Запад к безотлагательным действиям. «В этом соревновании все правительства мира сейчас находятся под давлением, неважно, демократические или авторитарные», — считает политолог Технического университета Дрездена Анна Хольцшайтер. «С помощью вакцины ищется способ дать сигнал населению, что власти в состоянии о нём позаботиться. Кроме того, таким образом они пытаются притормозить сильные экономические последствия пандемии, — рассуждает эксперт по глобальной политике здравоохранения. — Они, разумеется, оказывают влияние на дееспособность на международной политической арене».

Сейчас некоторым кажется, что в плане геополитики в выигрыше от коронавирусного кризиса может оказаться Китай, отмечает австрийская газета. Хотя пандемия вспыхнула именно там, Пекин предпринял жёсткие меры, возможные в условиях диктатуры, что, очевидно, помогло сдержать вирус. В то время как в Вашингтоне в последние месяцы бушевала пандемия, Китай выступал на международной арене готовым к сотрудничеству. «Когда США, к примеру, объявили о выходе из Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, глава Китая Си Цзиньпин заполнил вакуум и сказал, что даёт два миллиарда долларов, чтобы гарантировать, что менее развитые страны получат эту вакцину», — рассказывает Хольцшайтер.

Однако совсем бескорыстными действия Китая назвать нельзя, пишет Wiener Zeitung. «Разумеется, речь идёт об имидже и о бизнесе», — уверяет Хольцшайтер. Так, Китай хочет заработать очки в качестве новой мировой силы среди своего азиатского окружения, а также в Африке и Южной Америке и выступить в роли конкурента США.

Поскольку внутри Китая пандемия держится под контролем, Пекин не зависит от вакцинации и может экспортировать вакцину большими партиями. Так, только бразильский штат Сан-Паулу должен получить 46 млн доз препарата.

Россия со своей вакциной «Спутник V», которая не случайно была названа в честь разработанного в 1950-е годы спутника, благодаря которому Советский Союз стал первопроходцем в космосе, сейчас тоже нашла своё место на международном рынке. Ещё в сентябре были подписаны соглашения о будущем приобретении вакцины с более чем десятком стран Азии, Южной Америки и Ближнего Востока. Так, Египет получит от России более 25 млн доз препарата. Европейское государство в лице Венгрии также стало заказчиком вакцины у Москвы. В Брюсселе это вызвало недовольство, однако Будапешт в прошлом месяце всё равно разрешил использование российской вакцины, подчёркивает издание.

Гонка за вакцину рискованна, отмечает Wiener Zeitung. В России при разработке вакцины отказались от обязательной третьей фазы испытаний, что вызвало критику со стороны других стран. На Западе используют новую вакцину, основанную на генной инженерии, которая ранее никогда не допускалась к применению в мире, — и это тоже большой риск, подчёркивает издание.

Эффективная вакцина не только хорошо скажется на имидже крупных держав — она открывает возможность к созданию и углублению связей, ведущих также к политическим зависимостям, настаивает венская газета. Всё это подливает масла в огонь конкуренции, несмотря на международное сотрудничество университетов, компаний и даже государств в разработке вакцины. Как бы то ни было, страны всё-таки продолжают оставаться конкурентами, заключает Wiener Zeitung.