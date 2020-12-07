Das Erste: продажи оружия в мире снова выросли, и в выигрыше от этого США

Расходы на продукцию оборонно-промышленного комплекса по всему миру за прошлый год выросли на 8,5% и составили $361 млрд, сообщает немецкий телеканал Das Erste, ссылаясь на данные исследовательского центра Sipri. При этом с большим отрывом лидируют американские оборонные предприятия — они заработали на продаже оружия 61% общего мирового дохода в этой отрасли.

Расходы на оружие и товары оборонно-промышленного комплекса по всему миру за прошлый год снова выросли, сообщает немецкий телеканал Das Erste. По данным исследовательского центра Sipri, за 2019 года 25 крупнейших оборонных концернов на планете заработали $361 млрд на продаже оружия и военных услуг — это на 8,5% больше, чем в 2018 году, и на 15% больше, чем в 2015-м.

При этом Sipri приводит список крупнейших предприятий ОПК в США. Дюжина из тех, которые указаны в этом списке, заработали 61% от мировой продажи оружия за год. Только пять крупнейших американских производителей: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics — получили в общей сложности $166 млрд за счёт продажи вооружений и амуниции.

Второе место во всемирной торговле оружием занял Китай с куда более скромной долей в 16%. По данным Sipri, за год китайские компании повысили прибыли от продаж в оборонной сфере на 4,8%. «Китайские оборонные предприятия выигрывают за счёт военных программ по модернизации для Народно-освободительной армии», — пояснил представитель исследовательского центра. Китай продаёт оружие преимущественно внутри страны.

Третье место в рейтинге стран с самыми высокими показателями по продажам вооружений занимает Россия, однако её доля на мировом рынке в 2019 году составила всего 3,9%, отмечает немецкий телеканал. Продажи за рубеж ограничены для российской оборонной промышленности из-за санкций, введённых в ходе украинского конфликта, напоминает Das Erste.

Кроме того, модернизация российских вооружений замедлилась в связи с общей экономической ситуацией в стране, уверяет глава исследовательской программы Sipri Люси Беро-Судро. «Это, разумеется, означает снижение товарооборота для российской оборонной промышленности, потому что её главный заказчик, российское правительство, заказывает меньше», — заявила эксперт.

Шесть крупнейших европейских компаний вместе получили 18% мировой прибыли от продажи оружия. Немецкие фирмы не попали в первые 25 стран рейтинга.

Гринпис раскритиковал рост расходов на оборону и потребовал «радикального переосмысления», подчёркивает Das Erste. «Ложный путь развития редко предстаёт перед глазами так явно: сотни миллионов жизней по всему миру находятся под угрозой из-за пандемии коронавируса, миллионы заражены, а бессчётное число людей не получают достаточного медицинского снабжения», — настаивает эксперт «Гринпис» по разоружению Александер Лурц.

«Это скандал, что доходы 25 крупнейших оборонных предприятий по всему миру растут, в то время как денег для планомерной борьбы с голодом не хватает», — раскритиковал ситуацию генеральный секретарь международной организации помощи голодающим мира Welthungerhilfe Матиас Могге.

По словам исследователя Sipri Люси Беро-Судро, рост расходов на оборону отражает напряжённость в международной политике. Это развитие наблюдается с 2014 года, когда Россия «оккупировала» Крым*, отмечает она. Причём положение усугубилось с приходом к власти в США президента Дональда Трампа в 2016 году, напоминает немецкий телеканал Das Erste.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

