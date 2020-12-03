Le Figaro: французский сенатор оценил российскую армию и сделал вывод — с Москвой нужен диалог

Французский сенатор Седрик Перрен представил для Парламентской ассамблеи НАТО доклад, в котором описал российские арсеналы и процесс их модернизации, пишет Le Figaro. При этом он сделал вывод, что странам Запада нужно чётко понимать, какие у Москвы реальные цели, и вести с ней диалог.

Страны НАТО выдают недвусмысленные предупреждения, пишет Le Figaro: Россия модернизирует свои ядерные вооружения, размещает новые ракеты. Поэтому перед собранием министров иностранных дел стран НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг и постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон напомнили, что смысл существования альянса в обеспечении сдерживания России и распространения её влияния. Учитывая, что такие слова произносятся и в отношении будущего НАТО, получается, что противник альянса останется и дальше прежним, как то было во времена СССР, отмечает автор статьи.



Западные военные следят за военным переоснащением России. Они отмечают, что у России новые мощные атомные подводные лодки, и она проводит регулярные учения, которые показывают её способности, в частности, в Восточном Средиземноморье, укрепляет свои базы в Тартусе и в Арктике. Россия постоянно совершает опасные манёвры в воздухе у границ соседних стран, а также западные страны отмечают движения российских спутников, которые кажутся им подозрительными.



Французский сенатор Седрик Перрен представил для Парламентской ассамблеи НАТО доклад, в котором описал практически целиком российские арсеналы. Помимо космических потенциалов, сверхбыстрых и тяжело перехватываемых ракет, а также ракет, способных донести ядерный боезаряд по всему миру, Москва занимается, по его выводу, и развитием возможностей для ведения электронной войны, чтобы иметь возможность нейтрализовать превосходство противника в вопросах разведки и наблюдения.



Москва в 2008 году начала крупномасштабную модернизацию своих вооружений, посчитав, что её жизненным интересам есть угроза. При этом, по оценке французского сенатора, реальные траты Москвы составляли не заявленные $60 млрд, а $200 млрд в год, если посчитать все неочевидные и сопутствующие траты.



Однако экономический кризис, связанный с пандемией, может сказаться на российской армии. Если программа её развития, заложенная в 2010 году с расчётом на 10 лет, похоже, достигла поставленных целей, то бюджет, рассчитанный до 2027 года, по всей видимости, уже стали сокращать.



«Нужно быть в курсе эффективности российских потенциалов. Но нужно быть осторожными по поводу их реальных намерений — отметил в своём докладе Перрен. — Антироссийская паранойя иногда намеренно поддерживается Соединёнными Штатами. С русскими нужно продолжать вести разговор». Он советует странам альянса не впадать в одержимость, которая бы мешала им вместе с Россией решать проблему террористической угрозы, противостояния с Китаем, амбиций Турции, пишет Le Figaro.



