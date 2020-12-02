L'Echo: Столтенберг потребовал, чтобы Россия не вмешивалась в демократический процесс Белоруссии

После видеопереговоров с министрами иностранных дел стран НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг потребовал, чтобы Россия «ни в коем случае не вмешивалась в идущий демократический процесс» в Белоруссии. Как пишет L'Echo, Украина также объявила о своём стремлении в будущем году присоединиться к плану действий по вступлению в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после общения с министрами иностранных дел альянса высказал России предупреждение, пишет L'Echo.
«Мы поддерживаем целостность территории Белоруссии, чей народ должен самостоятельно решить своё будущее. Мы озабочены тем, что могли наблюдать, подавлением демонстраций. Россия ни в коем случае не должна ни вмешиваться в идущий демократический процесс, ни противодействовать чаяниям людей», — заявил глава НАТО. При этом министр иностранных дел России в четверг был в Минске и высказался там за ускорение конституционной реформы.
Министры иностранных дел стран НАТО во вторник и среду собираются по видеосвязи, чтобы обсудить в том числе пересмотр стратегической концепции альянса, военное укрепление России и ситуацию в Афганистане, пишет издание.
Кроме всего прочего, Столтенберг осудил военное присутствие России в Крыму, в Молдавии и Грузии. Украина, как отмечает автор статьи, заявила, что рассчитывает в будущем году присоединиться к плану действий по вступлению в НАТО. Помимо неё, Грузия также хотела бы присоединиться к альянсу.
Столтенберг отметил, что Россия размещает свои ядерные вооружения в нарушение существующих договорённостей. При этом договор СНВ-III истекает в феврале, и Россия и НАТО ведут переговоры, чем его заменить.
Саммит лидеров стран НАТО назначен на начало 2021 года, и на нём будет присутствовать уже новый американский президент Джо Байден. Тогда члены альянса собираются обсудить и адаптацию НАТО к новым вызовам и угрозам, пишет L'Echo.
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что политсилы бывшего лидера Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» объединятся в Одесском горсовете.
Ситуация в Белоруссии во время выборов не могла не вызывать обеспокоенности в России, беспокоят вмешательство извне и «финансовая подпитка». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Украина будет бойкотировать неформальную встречу СБ ООН, в которой ожидается участие представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской независимых республик. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Санкции ЕС против Белоруссии будут расширены, если белорусский президент Александр Лукашенко не пойдёт на уступки. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на международной конференции.
В Азербайджане в связи с завершением войны в Нагорном Карабахе учреждён День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября. Об этом говорится в распоряжении президента Ильхама Алиева, опубликованном его пресс-службой.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что победы в октагоне уже несколько лет не приносят ему удовольствия, и рассказал, чему он радуется по-настоящему.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в последнее время президент России Владимир Путин лично не общался с заболевшим коронавирусом главой Счётной палаты Алексеем Кудриным и ушедшей на самоизоляцию председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский, комментируя слова избранного президента Молдавии Майи Санду, заявил, что Кишинёв поднимает искусственную проблему «вывода войск» из региона.
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT оценил заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, который на заседании ГА ООН поставил в один ряд действия советских воинов и солдат нацистской Германии.