L'Echo Оригинал

L'Echo: Столтенберг потребовал, чтобы Россия не вмешивалась в демократический процесс Белоруссии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
После видеопереговоров с министрами иностранных дел стран НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг потребовал, чтобы Россия «ни в коем случае не вмешивалась в идущий демократический процесс» в Белоруссии. Как пишет L'Echo, Украина также объявила о своём стремлении в будущем году присоединиться к плану действий по вступлению в НАТО.
L'Echo: Столтенберг потребовал, чтобы Россия не вмешивалась в демократический процесс Белоруссии
Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после общения с министрами иностранных дел альянса высказал России предупреждение, пишет L'Echo.

«Мы поддерживаем целостность территории Белоруссии, чей народ должен самостоятельно решить своё будущее. Мы озабочены тем, что могли наблюдать, подавлением демонстраций. Россия ни в коем случае не должна ни вмешиваться в идущий демократический процесс, ни противодействовать чаяниям людей», — заявил глава НАТО. При этом министр иностранных дел России в четверг был в Минске и высказался там за ускорение конституционной реформы.

Министры иностранных дел стран НАТО во вторник и среду собираются по видеосвязи, чтобы обсудить в том числе пересмотр стратегической концепции альянса, военное укрепление России и ситуацию в Афганистане, пишет издание.

Кроме всего прочего, Столтенберг осудил военное присутствие России в Крыму, в Молдавии и Грузии. Украина, как отмечает автор статьи, заявила, что рассчитывает в будущем году присоединиться к плану действий по вступлению в НАТО. Помимо неё, Грузия также хотела бы присоединиться к альянсу.

Столтенберг отметил, что Россия размещает свои ядерные вооружения в нарушение существующих договорённостей. При этом договор СНВ-III  истекает в феврале, и Россия и НАТО ведут переговоры, чем его заменить.

Саммит лидеров стран НАТО назначен на начало 2021 года, и на нём будет присутствовать уже новый американский президент Джо Байден. Тогда члены альянса собираются обсудить и адаптацию НАТО к новым вызовам и угрозам, пишет L'Echo.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
L'Echo Бельгия Европа
теги
Йенс Столтенберг Россия США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров