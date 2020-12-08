Welt: следить за соблюдением дистанции при рождественском шопинге немцы должны сами

Главная опасность рождественского шопинга в Германии в эпоху коронавируса заключается в слишком большом количестве людей, сообщает немецкий телеканал Welt. Поэтому в крупных городах перед универмагами натягивают ограничительные ленты и пускают людей внутрь небольшими группами, а в Берлине магазинам разрешили несколько часов работать даже по воскресеньям, чтобы скорректировать потоки покупателей. Однако следить за соблюдением дистанции посетителям приходится самим.

Здесь, во Франкфурте, всё подготовлено. Оградительная лента натянута, чтобы в торговом центре не находилось одномоментно слишком много покупателей, пришедших на шопинг. Даже если к полудню здесь, снаружи, никого нет, внутри уже образуются первые очереди. Кого-то это смущает, кого-то нет.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА: Я только что надела маску, потому что думала о том, что могу оказаться так близком рядом с кем-то. Людям сейчас нужно, во всяком случае, немного сосредоточиться и задуматься над своим поведением.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА: Я стараюсь всегда соблюдать дистанцию, но когда вокруг так… Вы же видите, здесь на самом деле невозможно соблюдать дистанцию.

ПОСЕТИТЕЛЬ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА: Нужно самому следить и самому соблюдать дистанцию от других.

Дистанция, которую соблюдают внутри магазинов, однако, не соблюдается по пути к ним — потому что в автобусах и поездах люди толпятся плечо к плечу, как показывают эти кадры из Берлина, Гамбурга и Нюрнберга. Центр города в Кёльне тоже переполнен людьми. Очереди собираются перед магазинчиками. Поэтому торговая ассоциация требует следующее.

БЬЁРН ФРОММ, председатель торговой ассоциации Берлин/Бранденбург: Если мы сейчас скажем, что торговцы по всей стране могут начать работать по воскресеньям с 13 до 18 часов, причём лучше всего до конца января — потому что мы видим, что это будет длиться долго, — мы скорректируем потоки покупателей.

По меньшей мере в Берлине магазины в воскресенье смогут открыться. Это проблеск надежды для владелицы бутика Петры Гиттель, потому что пока дела в рождественский сезон идут хуже, чем обычно — и это несмотря на то, что она делает всё возможное для того, чтобы её клиентки чувствовали себя хорошо, несмотря на коронавирус.

ПЕТРА ГИТТЕЛЬ, владелица бутика в Берлине: Дополнительно ко всем полагающимся мерам гигиены мы приобрели также увлажнитель-очиститель воздуха. Мы также, к примеру, предлагаем воспользоваться второй примерочной на втором этаже. Также мы предлагаем клиентам возможность забронировать у нас время для индивидуального посещения.

Если розничную торговлю сейчас разрешать вести и по воскресеньям, то меньше толкотни станет не только в магазинах, но, возможно, и перед ними.

Дата выхода в эфир 05 декабря 2020 года.