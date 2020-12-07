Die Welt: пандемия ставит немецкие клиники на грань возможностей

04:12
Число случаев коронавируса в Канаде достигло 415 182
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Канаде возросло на 6 261 и достигло 415 182.
03:55
В США названа причина «акустической атаки» против дипломатов на Кубе
Наиболее вероятной причиной проблем со здоровьем у дипломатов США в Гаване было направленное радиочастотное воздействие.
03:32
На Камчатке вулкан выбросил парогазовый столб с пеплом на высоту 6 км
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пара и газа с содержанием пепла на высоту до 6 км.
03:20
Нетаньяху заявил о возможном возвращении карантина в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что некоторые ограничения из-за ситуации с коронавирусом могут быть возвращены.
03:05
Названо самое массовое последствие коронавируса
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что наиболее массовым последствием коронавируса является тенденция к повышению артериального давления.
02:47
NYT: Байден выдвинет генпрокурора Калифорнии на пост главы минздрава
Кандидат в президенты США Джо Байден выдвинет генпрокурора штата Калифорния Хавьера Бесерру на пост министра здравоохранения, сообщает газета The New York Times.
02:37
Число случаев коронавируса в Аргентине достигло 1 463 110
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 3 278 и достигло 1 463 110.
02:18
«Ъ»: Родные жертв катастрофы SSJ в Шереметьево подали в суд Парижа
Родственники погибших в результате крушения самолёта Superjet 100 в Шереметьево подали в суд Парижа иск о компенсации морального вреда и материального ущерба.
02:05
Орлов назвал странным решение «Зенита» продлить контракт с Дзюбой на три года
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу решения руководства петербургского «Зенита» продлить контракт с форвардом Артёмом Дзюбой на три года.
02:01
Моуринью после победы над «Арсеналом» заявил, что «Тоттенхэм» вырос
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился эмоциями после победы над «Арсеналом» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
01:53
Орлов: Семак взял два титула, но «Зенит» был укомплектован лучше остальных
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о двух чемпионских титула главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака в Российской премьер-лиге.
01:47
Жулин считает, что прокат Валиевой был потрясающим
Призёр Олимпийских игр, а ныне известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировалапобеду Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
01:43
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Европейской России
В центре и на юге Европейской территории России до конца недели будет солнечная и морозная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
01:40
Квят назвал Гран-при Сахира лучшим для себя уик-эндом в сезоне
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят поделился эмоциями после гонки на 16-м этапе «Формулы-1» — Гран-при Сахира.
01:22
Влашич о ничьей с «Химками»: устал приходить в раздевалку с плохим настроением
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич прокомментировал ничью с «Химками» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
01:20
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 6 603 540
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 26 363 и достигло 6 603 540.
01:04
Радионова о выступлении Валиевой: это какой-то другой уровень
Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала победу Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
01:02
Большинство россиян одобряют действия властей по борьбе с COVID-19
Большая часть россиян одобрительно относятся к действиям властей по борьбе с коронавирусом, свидетельствуют данные мониторингового социологического опроса НИУ ВШЭ «Социальное самочувствие россиян».
00:57
Овчинников объяснил замены Эджуке и Дзагоева в матче с «Химками»
Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников заявил, что решение о заменах полузащитников команды Алана Дзагоева и Чидеры Эджуке в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) принимал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
00:41
«Милан» одолел «Сампдорию» и одержал третью победу кряду в Серии А
«Милан» взял верх над «Сампдорией» в матче десятого тура итальянской футбольной Серии А.
00:29
Валиева отреагировала на слова Тутберидзе после проката на пятом этапе Кубка России
Фигуристка Камила Валиева прокомментировала критику своего тренера Этери Тутберидзе после произвольной программы на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
00:28
Личный адвокат Трампа заболел коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что его личный адвокат Рудольф Джулиани заболел коронавирусом.
00:11
«Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон» в АПЛ
«Ливерпуль» одержал крупную победу над «Вулверхэмптоном» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
00:03
Футболистка ЦСКА Коваленко рассказала об отношении Глушакова к «Спартаку»
Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко рассказала об отношении полузащитника «Химок» Дениса Глушакова к «Спартаку», в котором он играл ранее.
00:00
В Марокко число выявленных случаев коронавируса достигло 379 657
В Марокко число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 379 657.
23:51
Гончаренко отметила, что Валиева шикарно выполнила четверные тулупы
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко отреагировала на победу Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России в Москве.
23:47
Вильфанд рассказал о погоде на севере азиатской части России
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС рассказал о погоде на севере азиатской части России на следующей неделе.
23:36
Тутберидзе — Валиевой после проката: не даёшь возможности тебя похвалить
Тренер Этери Тутберидзе отчитала свою ученицу Камилу Валиеву после падения с тройного лутца в произвольной программе на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
23:33
В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число скончавшихся с COVID-19 в городе достигло 9425.
23:18
Террористы совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:17
В «Спартаке» отреагировали на празднование Мирзова после гола в матче ЦСКА
Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала празднование полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова после забитого мяча в ворота ЦСКА в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который завершился со счётом 2:2.
23:07
В сети опубликовали видео победного проката Валиевой на этапе КР в Москве
Опубликовано видео произвольной программы Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
23:01
«Наполи» разгромил «Кротоне» и поднялся на третье место в Серии А
«Наполи» одержал крупную победу над «Кротоне» в матче десятого тура итальянской футбольной Серии А.
22:55
Тарасова оценила выступление фигуристки Валиевой на пятом этапе Кубка России
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Камилы Валиевой в произвольной программе на этапе Кубка России в Москве.
22:52
В Таджикистане за сутки выявили 39 случаев коронавируса
В Таджикистане за сутки выявили 39 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
22:34
Синоптики рассказали о погоде на Новый год
Специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, какая погода ждёт россиян на Новый год. Об этом сообщает сайт «Метеовести».
22:29
Нурмагомедов презентовал президента своего промоушена EFC
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов презентовал президента своего промоушена Eagle Fighting Championship (EFC).
22:17
В Британии за сутки выявили более 17 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки увеличилось на 17 272.
22:16
Овчинников заявил, что ЦСКА потерял концентрацию во втором тайме матча с «Химками»
Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников высказался о ничьей с «Химками» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:00
Перес выиграл Гран-при Сахира, Квят — седьмой
Мексиканский пилот Racing Point Серхио Перес одержал победу на 16-м этапе «Формулы-1» — Гран-при Сахира.
21:55
В Генштабе Белоруссии рассказали о разведдеятельности у границ страны
Начальник главного управления генштаба Вооружённых сил Белоруссии Руслан Косыгин в интервью телеканалу СТВ рассказал о разведдеятельности у границ страны.
21:52
Тренер «Химок» прокомментировал ничью с ЦСКА в матче РПЛ
Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко подвёл итоги матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
21:39
В Греции за сутки выявили 904 новых случая коронавируса
В Греции за сутки выявили 904 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
21:37
Степашин заявил, что попросил тренера «Динамо» Шварца сыграть с «Зенитом» первым номером
Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин после победы над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги высказался о предстоящей игре с петербургским «Зенитом».
21:22
«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
«Тоттенхэм» в лондонском дерби одержал победу над «Арсеналом» в рамках матча 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
21:14
Мирзов посвятил «Спартаку» гол в матче с ЦСКА
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов посвятил московскому «Спартаку» свой мяч в ворота ЦСКА в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:10
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Чили
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 в Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
21:02
Источник: РПЛ не допустит снятия «Тамбова» с чемпионата в этом сезоне
В Российской премьер-лиге (РПЛ) не намерены допустить снятия футбольного клуба «Тамбов» с чемпионата в текущем сезоне.
20:53
ЦСКА и «Химки» не выявили победителя в матче 17-го тура РПЛ
Московский ЦСКА на своём поле сыграл вничью с «Химками» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:42
В Молдавии за сутки выявили 808 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 808 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 116 365.