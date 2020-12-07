Die Welt: пандемия ставит немецкие клиники на грань возможностей

Из-за пандемии коронавируса некоторые немецкие клиники находятся на грани возможностей, сообщает Die Welt. Во время второй волны резко возросло число пациентов в отделениях интенсивной терапии: при этом, по словам главы одной из клиник Аахена Гернота Маркса, нехватка ощущается не в койках, а в наличии квалифицированного персонала.

Пандемия коронавируса ставит немецкие клиники на грань их возможностей, пишет Die Welt. По словам председателя Немецкого больничного общества Геральда Гаса, в ряде федеральных земель число пациентов на интенсивной терапии в пять раз выше, чем в апреле нынешнего года.

В целом по стране количество пациентов с коронавирусом на интенсивной терапии на 40% превышает показатели времён первой волны, пишет издание, ссылаясь на данные Немецкого больничного сообщества. Кроме того, ещё 16 тысяч человек проходят лечение в отделениях обычной терапии.

«Мы вынуждены расширять наши возможности, чтобы заботиться о всех пациентах», — приводит Die Welt слова главы клиники оперативной интенсивной медицины в Аахене Гернота Маркса. При этом он отмечает, что больницы испытывают нехватку не в койках для интенсивной терапии, а в квалифицированном персонале.

Как отмечает издание, немецкие клиники также попали под дополнительное давление из-за обвинений в драматизации ситуации ради получения дополнительных средств. Однако Геральд Гас отверг все обвинения в алармизме, подчеркнув, что врачи передают объективную оценку ситуации.