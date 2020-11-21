Das Erste: немецкая клиника «Шарите» срочно набирает дополнительный персонал для борьбы с коронавирусом

Число госпитализированных пациентов с коронавирусом в Германии продолжает расти, сообщает Das Erste. В связи с этим больницам срочно требуется дополнительный персонал. В клинике «Шарите» разработали принцип «мгновенного найма», то есть упрощённого приёма на работу. Многие сотрудники из других сфер, имеющие медицинское образование, теперь получили возможность работать по специальности: в «Шарите» приняли уже 176 новых сотрудников.

Какие цифры или индикаторы нужны для того, чтобы понять размах пандемии коронавируса? Например, сегодняшнее высказывание президента института имени Роберта Коха Лотара Вилера. Он снова охарактеризовал положение дел как «очень серьёзное». При этом ситуация постепенно стабилизируется, однако пока неясно, является ли это сменой тенденции.

По словам Вилера, повод для наибольшого беспокойства даёт число пациентов на интенсивном лечении, продолжающее расти. Больницам срочно требуется дополнительный персонал, который надо будет нанять на краткосрочной основе.

ГРИТ ФОН ПЕТЕРСДОРФ, корреспондент Das Erste: Наконец-то конец смены в интенсивном отделении клиники «Шарите». Юта Метциг рада: она перевернула свою жизнь. Последние несколько лет она работала в администрации университета, будучи медсестрой по образованию. Теперь она вернулась к своей старой профессии.

ЮТА МЕТЦИГ, медсестра: Я не работала в больнице 20 лет. У меня не было смен, ночных смен, смен по выходным, а теперь всё это снова есть. Это большая перемена, и она даётся мне не так уж и просто. Особенно утренняя смена, когда мне надо вставать в четыре утра.

Путь назад в больницу пролегал так: в её университете было всё меньше и меньше работы. Кроме того, Юта чувствовала обязанность помочь во время пандемии.

ЮТА МЕТЦИГ: Я медсестра, медсёстры сейчас нужны. Так что для меня это фактически дело чести.

Сейчас она входит в число так называемых моментально нанятых работников «Шарите». Карла Айзель из совета директоров «Шарите», отвечающая за персонал, всякий раз проверяет текущее состояние кадров. Кое-что поменялось: когда-то длинная процедура принятия на работу значительно сократилась. Всё это под взорами старых почётных профессоров, таких как Роберт Кох.

КАРЛА АЙЗЕЛЬ, член совета директоров клиники «Шарите»: «Шарите» разработала принцип моментального найма для того, чтобы как можно быстрее удовлетворять растущий спрос. Для нас слово «моментальный найм» — это слово года.

«Шарите» активно ведёт борьбу за персонал при помощи настойчивых призывов и заманчивых предложений. Предпочитаются сотрудники с опытом, однако тем, кому не хватает знаний, предоставляют курсы. Кроме того, поиск персонала идёт и в нестандартных источниках.

КАРЛА АЙЗЕЛЬ: Авиакомпании, такие как Lufthansa: сейчас там не очень много работы, поэтому они предоставили нам своих сотрудников.

На этой неделе состоялось совещание между «Шарите» и Lufthansa. Среди сотрудников авиакомпаний на самом деле есть множество людей с образованием медицинского персонала. Таким образом, в «Шарите» появляется целая яркая россыпь новичков.

ДЖУДИТ ХЕЕПЕ, сотрудница «Шарите»: Приходят деятели искусства, гастрономы, сотрудники авиакомпаний.

Это новая палата для пациентов с коронавирусом. В дальнейшем она будет занята — это только вопрос времени. Как и необходимость в дополнительном персонале.

Эти двое тоже «моментально нанятые». Медсестра по образованию Юлия Швайкерт долго занималась наукой, а Элиас Зарканди только что закончил учиться медицине в Румынии. Оба теперь довольны своими новыми задачами.

ЭЛИАС ЗАРКАНДИ, медбрат: Пары всегда формируются из опытного сотрудника и новичка. И они очень хорошо наставляют.

ЮЛИЯ ШВАЙКЕРТ, медсестра: Мне очень понравилось, что я наконец-то могу работать по специальности спустя 18 лет.

С помощью такого способа в «Шарите» наняли 176 новых сотрудников — и поиск по-прежнему продолжается.

Дата выхода в эфир 19 ноября 2020 года.