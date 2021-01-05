Times: третий общенациональный карантин станет для Британии самым жёстким с марта прошлого года

Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего по счёту общенационального карантина, пишет The Times. Вводящиеся ограничительные меры будут самыми жёсткими с марта прошлого года. По словам Джонсона, постепенная отмена ограничений начнётся с середины февраля, когда вакцину получат более 13 млн граждан.

Борис Джонсон объявил третий по счёту общенациональный карантин в Великобритании, отчаянно пытаясь предотвратить коллапс системы здравоохранения ввиду растущего числа заражений коронавирусом, пишет The Times.

Граждане будут вынуждены оставаться дома до 15 февраля: отмечается, что вводимые ограничения являются самыми строгими со времён первого карантина, введённого в марте прошлого года. По словам Джонсона, ближайшие несколько недель будут самыми тяжёлыми: «Я знаю, насколько это трудно. Я знаю, насколько вы разочарованы, я знаю, что вам надоели правительственные предписания о том, как победить вирус. Но сейчас мы, как никогда прежде, должны сплотиться».

Премьер также заверил, что Великобритания входит в последнюю фазу испытаний, выразив надежду на осуществление ускоренной кампании по вакцинации населения. Как отмечает The Times, опросы показали, что решение Джонсона о введении карантина поддерживает подавляющее большинство граждан.

Издание сообщает, что новый карантин вернёт ряд ограничительных мер, таких как выход из дома лишь за покупками, работа на удалёнке по возможности и т.п. Карантин был введён после того, как количество выявленных случаев коронавируса за сутки составило 58 784. Общее количество пациентов с коронавирусом в британских больницах составило 26 626 человек, что на 30% больше, чем в минувший понедельник.

Как отмечает The Times, некоторые ограничения отличаются от тех, что вводились в марте 2020 года. К примеру, церкви по-прежнему будут открыты, однако ресторанам и барам будет запрещено продавать алкоголь на вынос. Борис Джонсон заявил, что согласно «реалистичной» оценке программы вакцинации, более 13 млн человек будут привиты к середине февраля. По мнению премьера, к тому времени можно будет начать постепенную отмену ограничений.