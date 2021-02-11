Euronews: якутский «полюс холода» привлекает туристов тёплым приёмом

Температура в якутском селе Оймякон порой опускается до 70 градусов мороза, однако сюда приезжают туристы со всего мира. Им нравятся необычные условия и суровый климат, который накладывает отпечаток на все аспекты жизни людей. Но даже здесь можно найти тёплый приём и необычные развлечения, передаёт Euronews.
Добро пожаловать в Оймякон! Это село в Якутии наиболее известно как один из «полюсов холода» на планете. Температура воздуха здесь может опускаться до минус 70. Сказать, что зябко — ничего не сказать!
Однако, несмотря на столь чрезвычайно низкие зимние температуры, в Оймякон приезжают туристы со всего мира. Путешественники стойко переносят морозы.
ДОМИНИК МАЙО, турист из Франции: Для нас, европейцев, это непривычно. Таких условий нет нигде, кроме как здесь. Конечно, здесь экстремально! Но нам понравилось.
Привлекает туристов и возможность заняться верховой ездой — разумеется, на свежем воздухе! Якутские лошадки могут выжить без укрытия при сильных морозах: длина подшёрстка и шерсти животных 8—15 сантиметров, так что шубка у них тёплая. Но жизнь парнокопытных можно сделать и более комфортной.
ТУРИСТКА: Нам объяснили, что если снять с них снег, то им будет тепло и хорошо.
В селе Оймякон проживают около 500 человек. Суровый климат накладывает отпечаток на все аспекты жизни людей, необходимо помнить об опасности обморожения. Впрочем, некоторые, похоже, ничего не боятся.
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