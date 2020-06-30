ABC: таяние вечной мерзлоты грозит привести к вспышкам неизвестных заболеваний

Вечная мерзлота — это огромное кладбище вирусов и бактерий, которое в настоящее время продолжает таять, пишет испанская газета ABC.



В некоторых самых холодных уголках планеты земля уже не такая твёрдая, как раньше. Поверхность покрывается лужами и грязью, приобретает волнистую форму.



Вечная мерзлота в тундрах Сибири, Аляски и Канады теперь тает под влиянием высоких температур. Так, например, всего неделю назад в холодной Якутии, в Верхоянске, была отмечена рекордно жаркая погода — +38 °C.



На этом огромном ледяном кладбище планеты, глубина которого составляет от нескольких метров до 1,5 км, начинают появляться отлично сохранившиеся останки шерстистых мамонтов, плейстоценовых волков и пещерных львов.



Однако таяние также способно выпустить наружу другие более неприметные и менее симпатичные творения природы: грибы, вирусы и бактерии, некоторые из которых способны пережить миллионы лет «спячки».



«В вечной мерзлоте, как и в других холодных и замёрзших средах, существуют различные типы микроорганизмов, грибов, бактерий, архей, вирусов бактерий и вирусов простейших. Некоторые из них удалось вырастить в лаборатории, то есть проверить их жизнеспособность, а в других случаях были обнаружены только их нуклеиновые кислоты», — объясняет Мария Хосе Вальдеррама, микробиолог из мадридского Университета Комплутенсе.



Как поясняется в статье, дело в том, что заморозка, причём без разницы, где она производится: в лаборатории, дома или в живой природе, — не является эффективным методом консервации. Вечной мерзлотой называют ту часть земной коры, температура которой не поднимается выше нуля как минимум два года, однако самым глубоким её слоям может быть уже сотни тысяч лет.



В северном полушарии мерзлота занимает площадь приблизительно 23 млн кв.км, но количество микроорганизмов, которые могли бы выжить в ней, неизвестно. И это происходит не только с мёрзлым грунтом. В целом в мире, согласно оценкам, удалось подробно изучить менее 1% из всех существующих микроорганизмов.



По словам учёных, за период с начала XX века до наших дней объём вечной мерзлоты сократился на 10%.



И в этой новой реальности существует обширная территория, на которой на протяжении тысячелетий накапливались трупы, вирусы и бактерии. По этой причине эксперты не исключают возможность того, что могут произойти вспышки забытых или неизвестных болезней, а также новые вспышки «популярных» заболеваний.

Именно это случилось, например, несколько лет назад на Ямале, где произошла вспышка сибирской язвы, которой заразились десятки человек, а один ребёнок умер. Кроме того, болезнь убила 2300 оленей. Та вспышка, по имеющейся информации, была связана с оттаявшей тушей оленя, умершего 75 годами ранее.