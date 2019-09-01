NYT: отказ от роскоши сделал мэра Якутска звездой российских соцсетей

Первая женщина-мэр Якутска Сардана Авксентьева обрела массу поклонников в российских соцсетях, благодаря своей политике сокращения расходов чиновников города, пишет NYT. В частности, глава городской администрации продала престижный служебный внедорожник и приобрела вместо него недорогой седан. За этот и другие нехарактерные для российских госслужащих поступки Авксентьеву нарекли «чудо-мэром», передаёт издание.

«Почитатели зовут её «терминатором», «железной леди» и «королевой севера». Но вряд ли это единственное, что отличает Сардану Авксентьеву», — пишет The New York Times о мэре Якутска, занявшей свой пост в результате столь редких для России «честных выборов» в прошлом году.

Как отмечает издание, череда широко освещавшихся усилий нового мэра по снижению издержек, «практически беспрецедентных для любого российского чиновника», сделала Авксентьеву объектом культа для подписчиков социальных сетей. В частности, чиновница продала служебный автомобиль Toyota Land Cruiser, заменив его обычным седаном, и уволила госслужащего, планировавшего потратить на празднование Нового года $16 тыс. из бюджетных средств. Кроме того, она летает эконом-классом.

По словам газеты, типичный комментарий к публикации Авксентьевой в Instagram гласит: «Клонируйте её, пожалуйста, в каждом городе!» Сама глава городской администрации в ответ на вопрос о своём неожиданно возникшем фан-клубе отшучивается. «Меня это удивляет, иногда я не верю, что это обо мне, — делится мэр Якутска с изданием. — Люди увидели что-то необычное и стали об этом рассказывать, хотела я того или нет».

По мнению автора публикации, «несмотря на многолетнюю советскую пропаганду о равенстве полов, Россия остаётся глубоко патриархальным обществом». Хотя небольшое число женщин и занимают руководящие посты в государстве, в основном «политическое царство представлено морем пиджаков тёмно-синего цвета».

Как напоминает NYT, изначально Авксентьева принимала участие в выборах мэра в качестве «спойлера» — «обычная практика», согласно которой союзник лидера гонки участвует в голосовании, чтобы «оттянуть» голоса избирателей. Задача будущей главы города заключалась в том, чтобы завоевать симпатии женщин-якуток. Однако в последний момент партия, выдвинувшая наиболее вероятного победителя, отказалась от его кандидатуры, и экс-заместитель мэра Авксентьева оказалась один на один с «фаворитом Кремля».

«Начинать кампанию без благословения главы региона — большой риск», — объясняет политический консультант предвыборного штаба Авксентьевой Илья Паймушкин. Это стало очевидным, когда все крупные залы для собраний внезапно оказались закрыты, а все рекламные щиты в центре города — заняты рекламой кандидата от правящей партии. Тем не менее не утратившая присутствия духа Авксентьева продолжила проводить встречи с избирателями возле жилых домов, а рекламу разместила на грузовиках. По утверждению многих аналитиков, оппонент будущего мэра недооценил её: в битве, где участвовало около десяти кандидатов-мужчин, Авксентьева обошла фаворита на восемь пунктов.

Ещё одно редкое качество нового мэра Якутска — умение общаться с гражданами, отмечает издание. Находясь на посту, она завоевала репутацию доступного для граждан и чрезвычайно верного друзьям руководителя.

С первым кризисом в кресле мэра Авксентьева столкнулась в марте этого года, когда изнасилование якутской женщины киргизским рабочим повлекло за собой массовые протесты и стычки местных банд с мигрантами. Новый мэр заняла жёсткую позицию, призвав к ограничению миграции из Средней Азии и немедленному прекращению беспорядков. По словам главы города, мигранты создали нечто вроде мафии в некоторых отраслях — таких как службы такси и стенды для продажи овощей. «Это вопрос экономики, а не этнической принадлежности», — подчеркнула она в интервью.

Как отмечается в статье, прямые трансляции рабочих совещаний мэра и отчёты о них в её аккаунте в Instagram пользуются у публики большой популярностью, однако критики видят в них пиар-приём под названием «хороший царь, плохие бояре». По их словам, в отношении вывоза мусора, очистки города от снега, ремонта дорог и общей чистоты города серьёзных улучшений под её началом пока не произошло.

По словам шеф-редактора государственного издательского дома «Сахамедиа» Фёдора Григорьева, «её называют народным мэром, чудо-мэром, но знающие люди не так уж впечатлены». Сама глава города признаёт, что управлять городом, заявляющим о себе как о самой холодной населённой точке планеты, непросто. Глобальное потепление, вызывающее таяние вечной мерзлоты, в зоне которой находится город, уже стало причиной повреждения более тысячи строений, а дороги раз за разом оказываются разбитыми.

Хотя многие политические комментаторы в России увидели в победе Авксентьевой протест против Кремля, политик с такой трактовкой не согласна: «Я не оппозиционный мэр, а Якутск не оппозиционный город», — подчёркивает она. По словам якутского мэра, все главы крупных российских городов должны избираться, однако на деле выборы проходят лишь в 10 региональных столицах из 85. Однако главная проблема, по её словам, состоит в том, что городские власти почти не контролируют бюджеты своих муниципальных образований. 250-миллионный бюджет Якутска почти полностью уходит на покрытие расходов, связанных с образованием и социальными услугами.

Тем временем, как замечает газета, Якутск серьёзно пострадал от проекта Владимира Путина, призванного «вернуть России былое величие». Так, средства, обещанные городским властям на строительство моста через реку Лена, который соединил бы Якутск с внешним миром, были направлены на строительство другого моста — в недавно присоединённом к России Крыму. По словам автора статьи, в этом году Владимир Путин вновь пообещал Якутску мост, однако временные рамки его строительства пока не определены.

Мэру нужен мост, потому что он нужен жителям, объясняет мэр, по привычке называя якутян своими «работодателями». «Я понимаю, что я наёмный работник, — заявляет Авксентьева. — И я всегда это повторяю, поскольку хочу, чтобы горожане знали, что в нашем городе это имеет значение, что решения принимают они».