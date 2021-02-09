Times: Куба собирается стать страной лавочников и малых предпринимателей

Власти Кубы объявили о проведении реформ, в рамках которых будут сняты многие ограничения на предпринимательскую деятельность, пишет The Times. Таким образом, как отмечает издание, Гавана собирается превратить остров в «страну лавочников и малых предпринимателей».
Власти Кубы собираются сделать из острова «страну лавочников и малых предпринимателей», пишет The Times. Об этом стало известно, после того как коммунистическое правительство отменило правила, которые ранее ограничивали частное предпринимательство 127 сферами деятельности. Теперь таких сфер будет на 2 тыс. больше.
Кубинские власти идут на этот шаг в рамках реформ, направленных на создание рабочих мест и на борьбу с самым серьёзным экономическим кризисом со времён распада Советского Союза.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель предупредил, что реформы потребуют времени и должны вписаться в рамки социализма.
По сути, эта мера открывает почти все сферы бизнеса для той или иной формы частного предпринимательства, и страна отходит от командной экономики советского образца. Однако крупные отрасли останутся под централизованным контролем.
Как отмечается в статье, ограничение частного бизнеса 127 конкретными сферами деятельности означало, что тысячи начинающих предпринимателей и потенциальных иностранных инвесторов оказались не у дел.
Хотя правительство периодически то ослабляло, то ужесточало контроль над частным сектором с момента его возникновения после экономических реформ в 1993 году, большинству кубинцев было запрещено создавать свой малый бизнес и привлекать инвестиции.
Новость о решении властей Кубы появилась в то самое время, когда Гавана изо всех сил пытается поддержать и без того больную экономику. После того как в 2019 году администрация Трампа ужесточила санкции в отношении Гаваны, а Венесуэла перестала оказывать острову помощь, нехватка товаров первой необходимости и длинные очереди за топливом и продуктами питания стали характерной чертой повседневной жизни 11 млн кубинцев.
Дефицит усугубляется разрушительным воздействием пандемии на туризм. Все поездки на остров были запрещены в марте, чтобы остановить распространение вируса, перекрыв значительный источник иностранного дохода для кубинского правительства.
При этом из-за отсутствия электричества после наступления темноты в Гаване были сокращены рабочие часы. А в некоторых сельских районах вместо тракторов начали использовать волов, говорится в статье.
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