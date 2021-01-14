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Fox News: несмотря на двухлетние усилия США, долгожданного падения Мадуро так и не произошло

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Два года назад администрация Трампа заявила, что более не признаёт Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы и считает Хуана Гуаидо исполняющим обязанности главы государства, передаёт Fox News. Тем не менее «долгожданного падения социалистического лидера» так и не произошло, и Мадуро до сих пор уверенно остаётся у власти в стране.
Fox News: несмотря на двухлетние усилия США, долгожданного падения Мадуро так и не произошло
Reuters

Два года назад администрация Дональд Трампа заняла «смелую позицию», объявив о том, что более не признаёт Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы, передаёт Fox News. Примеру США последовало более 50 стран, в том числе члены Евросоюза.

Вашингтон при этом поддержал малоизвестного оппозиционного лидера Хуана Гуаидо в качестве временного главы государства.

Этот шаг спровоцировал массовые волнения, и тысячи венесуэльцев вышли на улицы Каракаса, требуя отставки Мадуро.

Тем не менее «долгожданного падения социалистического лидера» так и не произошло, и два года спустя Мадуро уверенно остаётся в президентском дворце, руководя страной на фоне серьёзного гуманитарного кризиса и головокружительной деградации венесуэльской экономики.

По мнению многочисленных источников, совместной поддержки России, Китая, Ирана, Турции и Кубы оказалось достаточно, чтобы удержать Мадуро на плаву.

Ранее в этом году он добился ещё более серьёзного укрепления своей власти в стране, восстановив контроль над ранее подвластным ему парламентом Венесуэлы. Произошло это после состоявшихся в декабре прошлого года выборов. Оппозиция тогда в большинстве своём проигнорировала голосование и осудила выборы, назвав их фарсом.

Однако, по словам некоторых аналитиков, поражение оппозиции говорит о том, что Гуаидо не сумел найти правильный подход к измождённому и разочарованному большинству венесуэльцев.

Вдобавок, несмотря на первоначальные надежды официальных лиц США и противников Мадуро на то, что высшее военное руководство постепенно утратит лояльность к президенту-социалисту, венесуэльский лидер уверенно сохраняет контроль над вооружёнными силами.

Источники в Венесуэле сообщили Fox News, что Мадуро использует армию для «контроля над распределением продуктов питания, а также над таможней и частью импорта», в результате чего голодающее население становится ещё более верным социалистическому руководству.

Нынешняя пандемия коронавируса позволила венесуэльскому лидеру укрепить свою власть над беднеющей страной с помощью принудительных мер карантина и ограничения передвижения.

Официально в Венесуэле зарегистрировано чуть более 1000 смертей, вызванных COVID-19, но большинство экспертов утверждают, что реальная цифра намного выше, учитывая недостаточное тестирование и ограниченные ресурсы Каракаса в сфере здравоохранения.

Между тем госсекретарь Майк Помпео недавно заявил, что США по-прежнему считают режим Мадуро «нелегитимным». И теперь лишь время покажет, пойдёт ли администрация Байдена на решительное изменение текущего подхода в Венесуэле, пишет Fox News.

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