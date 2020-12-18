«Эта история окончена» — Times о политическом будущем Гуаидо в Венесуэле

Политическое будущее лидера оппозиции Хуана Гуаидо в Венесуэле оказалось под вопросом. Почти два года назад он объявил о намерении свергнуть действующего президента Николаса Мадуро, пишет The Times. При этом сторонники Гуаидо полагают, что политику придётся бежать из страны, ведь в январе контроль над Национальной ассамблеей перейдёт к Мадуро.

На вопрос о лидере венесуэльской оппозиции курьер из Каракаса Франсиско Торрес отвечает прямо: «Эта история окончена», несмотря на то что большинство лидеров западных страны до сих пор называют Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, пишет The Times.

Слова Торреса, который является сторонником оппозиции, указывают на серьёзную проблему, с которой столкнулся некогда очень популярный Гуаидо. Спустя почти два года после того, как лидер оппозиции объявил о скором свержении действующего президента Николаса Мадуро, «сомнительным» выглядит именно его политическое будущее.

И дело не только в том, что его главный союзник среди мировых лидеров Дональд Трамп через несколько недель покинет пост президент США. У себя на родине Гуаидо потерял место председателя Национальной ассамблеи после состоявшихся 6 декабря выборов, а оппозиция Венесуэлы оказалась разделена на несколько лагерей. Тем временем Мадуро, «источая уверенность», заявляет, что с его политическими оппонентами «покончено».

Издание напоминает, что с 2019 года ситуация сильно изменилась. Почти два года назад молодой и амбициозный выходец из семьи среднего класса, имевший поразительное сходство с бывшим американским лидером Бараком Обамой в молодости, пообещал стать катализатором перемен в стране. Предложение Гуаидо нашло широкий отклик среди уставших от «коррупции и некомпетентности» правительства венесуэльцев.

Зимой 2019 года политик объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, объяснив своё решение тем, что Мадуро — нелегитимный глава государства. Впоследствии более 50 стран признали «временную администрацию» Гуаидо. Кроме того, в поддержку оппозиционера выступил Вашингтон, введя санкции против десятков членов правительства Мадуро и против него самого.

На протяжении последних 22 месяцев надежда для Гуаидо неоднократно сменялась очередным разочарованием. В начале 2019 года в Венесуэле прошла целая серия массовых акций протеста против действующего правительства. В апреле того же года политик поддержал неудачное восстание небольшой группы военных, захотевших сменить власть в стране.

А в мае этого года, пока Гуаидо встречался с лидерами западных стран, венесуэльские власти заявили, что предотвратили две попытки интервенции с моря в штатах Арагуа и Ла Гуайра, недалеко от Каракаса, в которых участвовали наёмники из американской охранной фирмы Silvercorp.

Как известно, всё это оказалось напрасным. Мадуро при поддержке России, Китая и Ирана сохранил власть в стране, а Гуаидо потерял доверие даже тех, кто стремится к переменам в Венесуэле. При этом The Times задаётся вопросом, почему несмотря на все усилия оппозиция не добилась успеха.

«Каждая из сторон — США, Великобритания, союзники и оппозиция — была очень наивной относительно жизнеспособности режима Мадуро», — заявила бывший «посол» Гуаидо в Лондоне Ванесса Нейман, которая так и не была официально аккредитована британским правительством.

Несмотря на то что Нейман всё ещё поддерживает Гуаидо, по её словам, венесуэльская оппозиция оказалась расколота и забыла о своей задаче по свержению «диктатора». Политик полагает, что маловероятно, что Мадуро уйдёт с поста президента по крайней мере в ближайшие «два или три года».

Как отмечает издание, хотя глава государства пользуется поддержкой не более 15% населения, он имеет огромное преимущество перед любым претендентом на власть, так как контролирует военных, судебную систему, государственные СМИ, избирательные органы, а теперь и парламент.

«С политической точки зрения, выглядит так, будто ему ничего не угрожает. Но он не тот лидер, кто может надеяться на победу в демократических выборах», — заявил эксперт Crisis Group из Каракаса Фил Гансон. Однако Гансон предупреждает, чтобы сохранить лояльность военных, необходимо всё время удовлетворять их материальные потребности, что становится всё более непростой задачей в Венесуэле, учитывая трудное экономическое положение страны.

Как пишет The Times, в сложившейся в стране ситуации даже сторонники Гуаидо полагают, что после того, как в январе контроль над Национальной ассамблеей перейдёт к Мадуро, оппозиционер, опасаясь ареста, может сбежать из Венесуэлы.