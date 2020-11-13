El Periódico: Мадуро осудил продление «преступных» европейских санкций против «благородного» народа Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал ЕС за то, что там продолжают следовать курсу Дональда Трампа, продлевая санкции против Каракаса, сообщает El Periódico. В свою очередь, лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что продление ограничительных мер подтверждает, что Евросоюз не признает предстоящие в Венесуэле парламентские выборы.

Правительство лидера Венесуэлы Николаса Мадуро осудило решение Совета ЕС продлить санкции против латиноамериканской страны на год, сочтя, что Евросоюз продолжает следовать курсом, заданным президентом США Дональдом Трампом, передаёт El Periódico.

Через несколько часов после объявления о продлении ограничительных мер министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил на своей страничке в Twitter, что даже в нынешних обстоятельствах ЕС не изменяет курсу действующего американского лидера. Глава ведомства назвал подобную политику «жестокой и провальной».

«Продлевая свои незаконные санкции, Европейский союз продолжает поддерживать блокаду венесуэльского народа», — отметил Арреаса.

Вскоре с критикой действий ЕС выступил и президент Мадуро, назвав европейские санкции против Венесуэлы «преступными» и отвечающими политике, продиктованной Трампом и призванной покончить с «Боливарианской революцией».

По словам Мадуро, таким образом союз «автоматически продолжает свою жестокую, безжалостную и провальную политику против Венесуэлы… постыдную, возмутительную и печальную роль, которую Европейский союз играет против благородного народа Венесуэлы».

Как напоминает издание, санкции, введённые в 2017 году, включают оружейное эмбарго, запрет на въезд в ЕС и заморозку активов 36 человек из списка официальных лиц страны, в том числе одного из самых влиятельных людей в Венесуэле — бывшего командующего венесуэльской армией Диосдадо Кабельо. Согласно последнему решению ограничительные меры продлены до 14 ноября 2021 года.

«Это решение было принято в свете продолжающегося политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса в Венесуэле, когда постоянные действия подрывают демократию, верховенство закона и уважение прав человека», — гласит заявление Совета ЕС.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо остался доволен действиями ЕС, о чём заявил на своей страничке в Twitter. По словам оппозиционера, это является подтверждением того, что Европейский союз не признает результаты парламентских выборов, намеченных в Венесуэле на 6 декабря.

«Уже сейчас Европейский союз, утвердив свои меры давления, вновь подтверждает, что не признает этот фарс. Мы сумели достичь такой поддержки благодаря нашему единству и мобилизации в Венесуэле, и именно поэтому мы должны продолжать открыто высказывать свой протест», — приводит El Periódico слова Гуаидо.