WP: «осложнит отношения» — США обвинили Евросоюз в подрыве усилий по изоляции Мадуро

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс осудил верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля за направление миссии союза в Венесуэлу для переговоров с правительством президента Николаса Мадуро о предстоящих парламентских выборах, пишет The Washington Post. При этом в оппозиции страны считают, что разногласия между ЕС и США ставят их перед трудным выбором.

Администрация президента США Дональда Трампа обвинила ЕС в подрыве американских усилий по международной изоляции лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, осудив союз за направление миссии в Каракас без предварительной консультации с Вашингтоном, сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что это стало очередным проявлением усугубляющегося раскола между США и ЕС в том, что касается политики в отношении правительства Венесуэлы. Так, Брюссель считает позицию Вашингтона «жёсткой и неэффективной», а Вашингтон недоволен тем, что Брюссель сотрудничает с Мадуро.

В частности, в пятницу Брюссель подтвердил, что миссия ЕС прибыла в Каракас в рамках усилий верховного представителя союза по иностранным делам Жозепа Борреля по обеспечению «минимальных демократических условий» предстоящих выборов в парламент Венесуэлы. В свою очередь, США призывают поддержать оппозицию во главе с Хуаном Гуайдо и бойкотировать выборы.

В ЕС полагают, что выборы в том виде, в котором они проводятся в настоящее время, не соответствуют тем самым «минимальным демократическим условиям». Тем не менее в эти выходные европейская делегация во главе с заместителем генерального секретаря союза по политическим вопросам Энрике Мора попыталась подтолкнуть стороны к согласию, встретившись как с представителями правительства Мадуро, так и с членами оппозиции.

В ходе визита политики предложили перенести выборы, намеченные на декабрь, по крайней мере на шесть месяцев. За это время европейская переговорная группа попытается обеспечить минимальные стандарты, необходимые для того, чтобы наблюдатели от ЕС могли присутствовать на голосовании и, возможно, придать ему международную легитимность.

По словам Гуаидо, его о визите проинформировали всего за 24 часа до прибытия миссии. При этом лидер оппозиции подчеркнул, что «откладывание мошенничества не делает его меньшим мошенничеством».

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что подобные решения ЕС, принимаемые без предварительного согласования с Соединёнными Штатами, отдельными странами — членами союза, венесуэльской оппозицией или ключевыми латиноамериканскими странами, «справедливо называть ковбойской дипломатией».

«Это осложнит отношения с бюрократией ЕС», — заявил Абрамс в интервью The Washington Post.

По словам Абрамса, у испанского социалиста Борреля могут быть внутриполитические причины для того, чтобы пойти на сделку с Мадуро. Американский политик опасается того, что планка для свободного и честного голосования может опуститься, так как, если Боррель добьётся отсрочки выборов, он не захочет позже потерпеть неудачу и может «принять оправдания режима и условия, неприемлемые для демократии».

В свою очередь, официальный представитель ЕС подчеркнул, что миссия «не имеет отношения к испанской политике». Кроме того, инициативу Борреля поддержала Международная контактная группа по Венесуэле.

«Мы верим, что у нас есть возможность поддержать мирные и демократические преобразования в Венесуэле», — приводит издание слова пресс-секретаря.

Как отмечает The Washington Post, в пятницу состоялась встреча делегации ЕС с Гуаидо, после чего провели два раунда переговоров с представителями Мадуро, в том числе с министром иностранных дел Хорхе Арреасом. По итогам встреч в ЕС сочли, что правительство Венесуэлы не хочет откладывать голосование, но при этом не исключает, что есть «небольшая» возможность отсрочки выборов.

При этом другой представитель оппозиции, пожелавший остаться анонимным, заявил, что разногласия между ЕС и США поставили венесуэльскую оппозицию в неудобное положение.

«Они не должны ставить нас в положение, когда мы вынуждены выбирать. Мы как будто дети, чьи родители воюют», — заявил венесуэльский политик.