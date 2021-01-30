ABC: «отравленный подарок» Трампа станет препятствием для пересмотра политики США по Кубе

03:35 Guardian: Движение Black Lives Matter выдвинуто на Нобелевскую премию мира Депутат парламента Норвегии выдвинул движение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира, сообщает газета The Guardian.

03:15 NYT: В Ираке ликвидирован один из главарей ИГ Один из главарей террористической группировки «Исламское государство»*, был ликвидирован в результате авиаудара коалиции во главе с США, сообщает газета The New York Times.

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02:53 Джонсон выразил главе ЕК опасения по ситуации с экспортом вакцин Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил обеспокоенность в связи с экспортом вакцин в Северную Ирландию в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

02:37 В Балашихе мужчина поджёг свою жену в ходе конфликта В подмосковной Балашихе мужчина в ходе конфликта облил свою жену бензином и поджёг, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

02:18 В МИД России пока не планируют контакты с генсеком НАТО Руководство МИД России пока не запланировало контакты с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

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00:36 Ян назвал причины поражения Макгрегора от Порье Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян поделился впечатлениями от поединка экс-обладателя двух титулов Конора Макгрегора с Дастином Порье, отметив, что ирландец постарел.

00:21 Двое футболистов ПСЖ заболели коронавирусом Французский клуб ПСЖ сообщил, что двое футболистов команды, Марко Верратти и Абду Диалло, сдали положительный тест на коронавирус.

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23:59 Японская теннисистка Осака приобрела американский футбольный клуб Третья ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака, приобрела женский футбольный клуб «Северная Каролина Кураж».

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22:06 ЦСКА проиграл «Баварии» в матче Евролиги В рамках регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА проиграл мюнхенской «Баварии».

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21:48 Советник Байдена прокомментировал продление ДСНВ Продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — это лишь начало серьёзных переговоров с Россией, отметил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.