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Das Erste: на Кубе не знают, что страшнее — пандемия или санкции

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Куба переживает тяжелейший кризис в экономике и снабжении с распада Советского Союза, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Приносящий республике немалую часть дохода туристический бизнес испытывает затруднения, связанные с жёсткой политикой Дональда Трампа и распространением коронавируса. Местные жители уже не знают, что хуже: пандемия или санкции.
Das Erste: на Кубе не знают, что страшнее — пандемия или санкции
Reuters

Люди на Кубе не уверены, что хуже: пандемия или санкции, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Без туристов и притока капиталов экономика идёт на спад, и многие предприниматели сейчас надеются на победу Байдена на американских выборах.

Туристическая отрасль Кубы переживает не лучшие времена. Лилиан Триана, которая вместе с пятью подругами занимается организацией вечеринок и поездок для гостей острова, сейчас выглядит потерянной на пустой террасе своего кафе.

Раньше в её компании бронировали поездки и вечеринки преимущественно туристы из США — но это было до того, как Дональд Трамп ужесточил эмбарго. Он хочет «поставить на колени» социалистическое правительство Кубы. Отношения республики с Венесуэлой для него тоже как бельмо в глазу. Американский туризм на Кубе сейчас переживает обвал, потому что Трамп закрыл многие авиарейсы, американские круизные лайнеры больше не подходят к берегам острова, а денежные переводы от кубинцев, находящихся в США, возможны лишь в ограниченных объёмах. «Многие компании отгородились из страха стать целью санкций», — поясняет подруга и партнёр Лилиан Трианы, Патриция Морговски из США.

В условиях нужды их фирма сосредоточилась на внутренних событиях, таких, как показы мод местных компаний. Однако потом началась пандемия, а Дональд Трамп ещё раз ужесточил санкции в ходе своей предвыборной кампании. «Трамп хочет получить голоса и переманить кубинцев, которые уехали жить во Флориду и которые поддерживают эту жёсткую стратегию», — уверена Морговски.

Как отмечает Das Erste, Куба сейчас переживает крупнейший кризис в экономике и снабжении с распада Советского Союза. Доходы от туризма отсутствуют. Между тем, Куба нуждается в твёрдой валюте, потому что большая часть товаров, в том числе продовольственных, в страну импортируется из-за рубежа.

Что могло бы помочь Кубе? Американка Морговски высказалась по этому поводу предельно ясно: Трамп должен уйти. Экс-президент Барак Обама показал, что сближение возможно, и ослабли санкции, в отношениях наметилась оттепель. Это стало импульсом для многих предпринимателей, в том числе для неё самой.

В то время американские звёзды посещали Кубу, и Морговски вместе с подругами организовывала вечеринку по случаю дня рождения Мадонны в Гаване. Она уверена, что Джо Байден в случае его избрания продолжит курс Обамы. Трамп, напротив, душит предпринимательские инициативы на Кубе и мешает тем, кого должен бы поддерживать: молодым предпринимателям, которые могли бы способствовать изменению самой Кубы, хотя и, возможно, не по классическому капиталистическому образцу, отмечает немецкий телеканал.

Впрочем, по мнению работающего в компании Морговски гида Ариэля Монтенегро, на Кубе и сейчас происходят позитивные изменения. Так, правительство объявило о реформе валюты и предоставило предприятиям больше пространства для манёвра. «Мы не хотим быть сателлитом США, который ждёт, пока победит президент, который поможет нам с реформами. Мы должны проводить их сами», — считает кубинский экскурсовод.

Однако в однопартийном государстве на это может уйти время, подчёркивает Das Erste. Местные предприниматели надеются, что это продлится не слишком долго: молодые люди хотят показать, на что они способны. Многие уверены, что с избранием Байдена США откроют для них свои двери. Тем не менее, пока что чувства остаются смешанными, утверждает Лилиана Триана: она опасается, что если давление извне ослабнет, прогресс внутри страны может замедлиться.

Но надежда есть всегда: несмотря на пандемию, в туристический сезон Куба снова открыта для туристов — при соблюдении жёстких правил, разумеется. Возможно, американцы скоро вернутся на остров. Это будет зависеть от того, кто победит на президентских выборах. «Однако в конечном счёте мы сами должны смотреть вперёд и стать независимыми от эмбарго и всего, что плохо на нас влияет», — заявила Триана. Если победит Трамп, она продолжит работать в тех условиях, которые есть, заключает немецкий телеканал Das Erste.

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