CGTN: к празднику весны скульпторы Харбина подарили горожанам ледяных символов нового года

23:18
Атомные объекты Японии не пострадали в результате землетрясения
Атомные объекты, расположенные на территории Японии, не пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,3. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.
23:11
В World Athletics оценили работу Иванова на посту президента ВФЛА
World Athletics считает, что Пётр Иванов провёл хорошую работу на посту президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
23:04
Более 150 тысяч человек получили прививку от коронавируса в Петербурге
В Санкт-Петербурге прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 получили более 150 тыс. человек.
22:53
Силы самообороны Японии привели в состояние готовности из-за землетрясения
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что силы самообороны страны находятся в состоянии полной готовности в связи с землетрясением.
22:35
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 50
В результате землетрясения магнитудой 7,1 в Японии пострадали не менее 50 человек.
22:31
«Манчестер Сити» одержал 11-ю подряд победу в АПЛ, разгромив «Тоттенхэм»
«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
22:24
G-Drive Racing открыла новый сезон ALMS победой на этапе в Дубае
Экипаж российской команды G-Drive Racing одержал победу на первом этапе азиатской серии «Ле-Ман» (ALMS) в Дубае.
22:21
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
В мире за сутки выявили 410 876 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
22:11
Этап КМ по лыжным гонкам в Чехии не состоится в запланированные даты
Чешская лыжная ассоциация сообщила, что этап Кубка мира по лыжным гонкам в чешском Нове-Место не состоится в запланированные сроки.
22:06
Более 20 человек обратились в медцентры после землетрясения в Армении
Пресс-секретарь Минздрава Армении Рипсиме Хачатрян заявила, что более 20 человек обратились в медицинские центры после землетрясения недалеко от Еревана.
21:58
Гол Инсинье принёс «Наполи» победу над «Ювентусом» в Серии А
Неаполитанский «Наполи» одержал победу над туринским «Ювентусом» в матче 22-го тура итальянской Серии А.
21:56
В Саратове в общежитии обнаружили тела трёх мужчин
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тел трёх мужчин в комнате общежития в городе Энгельсе Саратовской области, сообщили в областном управлении СК России.
21:42
ЧЕ по тяжёлой атлетике в Москве будет посвящён памяти Юрия Власова
Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что предстоящий чемпионат Европы в Москве будет посвящён памяти олимпийского чемпиона 1960 года Юрия Власова.
21:41
В Москве намерены за пять суток очистить город от снега
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что столичные власти планируют за пять суток очистить город от снега.
21:36
Третьяк считает, что сборная России должна сделать выводы из матча со Швецией на Еврохоккейтуре
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над национальной командой Швеции в матче третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских хоккейных игр.
21:31
Ларионов прокомментировал победу сборной России над Швецией в матче Еврохоккейтура
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Швеции в матче третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских хоккейных игр.
21:25
Тренер «Рейнджерс» рассказал о травме Панарина
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о степени серьёзности травмы российского форварда Артемия Панарина.
21:19
В Домодедове создали оперштаб для работы в экстремальных метеоусловиях
Столичный аэропорт Домодедово создал оперативный штаб для координации работы в экстремальных метеоусловиях.
21:05
Богалий назвала выступление Мироновой в спринте на ЧМ стрелковой катастрофой
Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала выступление российских биатлонисток в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате мира в словенской Поклюке.
21:04
Зеленский предложил ОАЭ сотрудничество в космической отрасли
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью агентству WAM заявил, что Киев заинтересован в расширении сотрудничества с Объединёнными Арабскими Эмиратами в космической сфере.
20:53
ПСЖ победил «Ниццу» в матче французской Лиги 1
«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Ниццей» в матче 25-го тура французской Лиги 1.
20:42
Лавров провёл телефонный разговор с Джоном Керри
Глава МИД России Сергей Лавров по инициативе американской стороны провёл телефонный разговор со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри, они обсудили Парижское соглашение по климату.
20:36
Российские хоккеисты продлили свою победную серию на Еврохоккейтуре
Сборная России по хоккею продлила свою серию побед в матчах Еврохоккейтура сезона-2020/21.
20:31
Сборная России по буллитам обыграла Швецию в матче Еврохоккейтура
Сборная России одержала победу над национальной командой Швеции в матче третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских хоккейных игр.
20:30
Число жертв коронавируса в Африке превысило 97 тысяч
Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 97 тыс.
20:29
Названа предположительная причина смерти легендарного тяжелоатлета Власова
Главный тренер мужской сборной России по тяжёлой атлетике Олег Писаревский рассказал, что могло послужить причиной ухода из жизни олимпийского чемпиона Юрия Власова.
20:27
Майгуров ожидает, что СБР будет восстановлен в правах в 2022 году
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался об ориентировочных сроках восстановления полноценного членства организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).
20:19
В Молдавии за сутки выявлено более 900 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Молдавии зафиксировали 979 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 достигло 169 805.
20:17
Карпин признался, что не следит за выступлениями «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не следит за выступлениями своего бывшего клуба — московского «Спартака».
20:16
«Севилья» победила «Уэску» и опередила «Барселону» в турнирной таблице Примеры
«Севилья» одержала победу над «Уэской» в матче 23-го тура испанской Примеры.
20:07
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 30
В результате землетрясения магнитудой 7,1 в Японии пострадали не менее 30 человек.
20:02
Редькин раскритиковал биатлонистку Миронову за её оправдания насчёт плохой стрельбы
Олимпийский чемпион Евгений Редькин прокомментировал результат женской сборной России в спринте на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
19:58
В Греции за сутки выявили 1222 новых случая коронавируса
В Греции за сутки выявили 1222 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
19:44
Не менее 20 человек пострадали из-за землетрясения в Японии
В результате землетрясения магнитудой 7,1 в Японии пострадали не менее 20 человек.
19:41
В Японии заявили об афтершоке землетрясения 2011 года
В Национальном метеорологическом управлении Японии назвали землетрясение, которое произошло в стране 13 февраля, афтершоком Великого восточно-японского землетрясения 2011 года.
19:40
Карпин считает, что у российских футболистов слишком высокая зарплата
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что зарплаты отечественных футболистов в Российской премьер-лиге являются непомерно высокими.
19:33
На строящемся ледоколе «Урал» в Петербурге произошло возгорание
В Петербурге на атомном ледоколе «Урал», строящемся на Балтийском заводе, произошло возгорание, которое уже локализовано. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу завода.
19:24
«Хоффенхайм» cыграл вничью с дортмундской «Боруссией» в матче Бундеслиги
В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью.
19:20
На Украине назвали дату начала записи на вакцинацию от COVID-19
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда в стране откроется запись на вакцинацию от коронавируса.
19:17
МИД России объяснил отъезд дипломатов из Лондона
Министерство иностранных дел России объяснило отъезд дипломатов из Лондона тем, что это стандартная ротация кадров — их заменят другие работники.
19:09
В Британии за сутки выявили более 13 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании в течение суток зарегистрировали 13 308 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
19:07
Кулижников завоевал серебро на дистанции 1000 м на ЧМ по конькобежному спорту
Россиянин Павел Кулижников взял серебро на дистанции 1000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в голландском Херенвене.
18:54
Десять человек пострадали из-за землетрясения в Японии
Десять человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,1 в Японии.
18:53
Драчёв раскритиковал Польховского за выбор места подготовки к ЧМ
Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв считает, что отсутствие медалей у отечественных спортсменов на чемпионате мира в Поклюке является следствием ошибки главного тренера команды Валерия Польховского с местом подготовки команды.
18:46
Один человек погиб и двое пострадали при обрушении ангара в Новой Москве
Один человек погиб и двое пострадали в результате обрушения ангара в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
18:36
Губерниев назвал чудовищным выступление россиянок в спринте на ЧМ в Поклюке
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги женской спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.
18:33
Синоптик спрогнозировал окончание снегопада в Москве к полуночи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снегопад в Москве утихнет к полуночи.
18:23
Twitter разблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене
Администрация Twitter восстановила доступ к странице делегации России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями.
18:22
Умер глава Москонцерта Александр Беленький
Генеральный директор и художественный руководитель Москонцерта Александр Беленький скончался.
18:22
Миронова прокомментировала свою стрельбу в спринтерской гонке на ЧМ в Поклюке
Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на чемпионате мира в Поклюке, где она допустила шесть промахов на двух огневых рубежах.