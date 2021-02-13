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CGTN: к празднику весны скульпторы Харбина подарили горожанам ледяных символов нового года

Материал представлен в переводе ИноТВ
В китайском Харбине из-за коронавируса закрыли ежегодный фестиваль снега и льда, который является популярной достопримечательностью города. Однако шесть скульпторов сделали жителям подарок и высекли изо льда три скульптуры быка — символа нового года, передаёт CGTN.

Это город Харбин на северо-востоке Китая, который знаменит сделанными из снега достопримечательностями и ледяными скульптурами. Из-за эпидемии коронавируса фестиваль льда и снега в Харбине был закрыт с середины января, однако в этом году скульпторы хотели подарить жителям что-то особенное на Праздник Весны (Китайский Новый год. — ИноТВ). Шесть скульпторов за восемь часов создали три ледяные статуи быков. Согласно китайскому зодиаку, бык олицетворяет скромность, храбрость и трудолюбие.

СКУЛЬПТОРЫ: Всего (вам. — ИноТВ) наилучшего в году Быка. Счастливого Китайского Нового года!
 
Дата выхода в эфир 12 февраля 2021 года.
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