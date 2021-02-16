«Лаборатория всевозможных надежд» — France 2 побывал в гостях у создателей «Спутника V»

Съёмочной группе телеканала France 2 удалось в порядке исключения попасть в закрытую лабораторию московского Института имени Н.Ф. Гамалеи, где была разработана первая вакцина от коронавируса. Как рассказали журналистам сотрудники научного центра, секрет успеха «Спутника V» был в том, что его разработка велась не с нуля, а на основании уже имевшихся технологий. При этом скепсис Европы в отношении препарата объясняется её неумением проигрывать, пояснил французскому корреспонденту директор института Александр Гинцбург.

Вот она, скрытая от посторонних взглядов лаборатория всевозможных надежд и всевозможных вопросов. В порядке исключения наши камеры смогли попасть внутрь института имени Гамалеи, ставшего знаменитым, благодаря созданию «Спутника V». На территории в несколько гектаров расположены небольшие по размеру исследовательские блоки. В одном из них нас ожидает Владимир Гущин.

ВЛАДИМИР ГУЩИН, заведующий лаборатории в институте им. Н.Ф. Гамалеи: В этой лаборатории мы занимаемся подготовкой…

В данный момент он работает над исследованием новых вариантов вируса. По его словам, результаты обнадёживают.

ВЛАДИМИР ГУЩИН: Пока мы не обнаружили вариантов вируса, против которых вакцина была бы неэффективной.

Он входит в группу из 70 исследователей, разработавших вакцину. С его точки зрения, секрет «Спутника V» в том, что его разработка начиналась не с нуля. Учёные взяли за основу другую вакцину, предназначенную для борьбы с вирусом Эболы.

ВЛАДИМИР ГУЩИН: Компоненты уже были. Мы уже имели технологии для разработки препарата, мы имели технологии проверки эффективности, и мы имели команду.

В целях экономии времени вакцина была официально зарегистрирована до окончания исследований. Однако директор института отмахивается от критиков. Сидя под портретами советских учёных и Владимира Путина, он заявляет, что европейцы не смогли с честью признать своё поражение перед эффективностью его вакцины, которая составляет 92 процента.

АЛЕКСАНДР ГИНЦБУРГ, директор института им. Н.Ф. Гамалеи: Скепсис появился в тот самый момент, когда «большая фарма» осознала, что на рынок выходит новый вакцинный препарат с очень хорошими потребительскими свойствами.

Россия заявила, что запросила разрешение выхода на рынок ЕС, чтобы продавать свою вакцину по всей Европе. Однако эта версия была опровергнута. «Европейское агентство лекарственных средств не получало запроса… несмотря на появление информации, утверждающей обратное». Венгрия со своей стороны решила действовать самостоятельно и уже получила 40 тысяч доз «Спутника V».

Если однажды Европа решит закупить вакцину «Спутник V», почти нет шансов на то, что она будет производиться здесь — в лабораториях института имени Гамалеи, да и вообще в России. Стратегия России в том, чтобы производить вакцину в той стране, которой она её продаёт. Тот факт, что вакцина будет производиться у них, должен успокоить европейцев.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2021 года.