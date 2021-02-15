«Неоспоримый научный и дипломатический успех» — Radio Canada о «Спутнике V»

Слова Владимира Путина о появлении в России первой в мире вакцины против Covid-19 были встречены в мире с недоверием, однако уже через полгода «Спутник V» захотели иметь многие страны, включая европейские, пишет обозреватель Radio Canada Тамара Альтереско. Как отмечает журналист, сегодня очевидно, что вакцина стала крупной научной и дипломатической победой России, способной укрепить её влияние в мире и внести ценный вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Когда в августе прошлого года президент России Владимир Путин объявил, что учёные Московского института Гамалея разработали первую в мире вакцину против COVID-19, это объявление не только стало сюрпризом, но и было встречено обвинениями в грубом нарушении стандартов и практик, установленных международным научным сообществом, напоминает обозреватель Radio Canada Тамара Альтереско. Так вакцина «Спутник V» быстро стала «пугалом» в гонке вакцин, которую Россия, по её утверждению, выиграла.

Однако через полгода выяснилось, что крупная ставка Кремля сыграла как в научном, так и в коммерческом и дипломатическом отношении, замечает автор статьи. Сегодня «Спутник V» является объектом желаний не только традиционных союзников России, таких как Венесуэла и Иран (которые никогда не подвергали сомнению его эффективность), но и Европы, которая теперь рассматривает Россию как потенциального, хотя и маловероятного, партнёра в борьбе с пандемией, подчёркивает журналист. Германия и Франция, в частности, уже предлагают производить его у себя, если Европейское агентство по лекарственным средствам даст своё согласие.

«Я считаю, что российские власти не максимально удовлетворены тем, как все происходит сегодня», — считает политолог Джудит Твигг, эксперт по политике в области здравоохранения в Университете Содружества в Ричмонде (штат Вирджиния, США). — У Кремля много проблем в других областях, но это безупречная и бескомпромиссная победа, за которую он может ухватиться.

Как напоминает обозреватель, масштабный разворот в отношении к российской вакцине произошёл в начале февраля, когда авторитетный научный журнал The Lancet пришел к выводу, что вакцина столь же эффективна (на 92,6%), как и фавориты гонки Pfizer и Moderna. После нескольких месяцев неопределённости этого оказалось достаточно, чтобы повальный спрос на "Спутник V" распространился, а портфель заказов Москвы оказался заполненным.

Так, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью 4 февраля заявил, что «вакцины не имеют гражданства» и «важно иметь продукт, который работает». «Это решение, основанное на науке, а не на политике, вот что нужно понимать», — поддержал его президент Эммануэль Макрон.

Подобные дипломатические речи, однако, не скрывают этической дилеммы ряда правительств: «покупать или не покупать вакцину у режима, которому они грозят санкциями и репрессиями?» — замечает автор статьи. Эта неловкость стала наиболее очевидной во время визита главы европейской дипломатии Жозепа Боррреля в Москву на прошлой неделе. По словам журналиста, Боррель приехал в Кремль от имени 27 стран-членов Европейского Союза, чтобы «отчитать» Владимира Путина за дело Алексея Навального и подавление уличных протестов против режима. Однако после холодной и напряженной встречи один на один со своим коллегой Сергеем Лавровым главный европейский дипломат не только покинул Россию, не пригрозив ей новыми санкциями, но и отвлёк внимание от политических проблем, превознося заслуги «Спутника» в борьбе с нехваткой вакцин на планете. Через несколько дней Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что изучает российскую вакцину в надежде утвердить её к концу весны.

«Вам бы не хотелось отдавать Владимиру Путину, особенно в этих обстоятельствах, политическую победу. Его поведение этого не заслуживает. С другой стороны, вам нужны вакцины для вашего населения. Вообще-то, они нужны вам вчера», — комментирует ситуацию Джудит Твигг.

Как отмечает обозреватель, для развивающихся стран это ещё более актуально. При цене в $10 за дозу, что в два раза дешевле, чем у конкурентов, «Спутник» становится заманчивым, если не единственным вариантом в ожидании доставки доз, обещанных вакцинным фондом ВОЗ COVAX, созданным для оказания помощи бедным странам.

Так, в Рамалле на западном берегу реки Иордан на этой неделе началась кампания по вакцинации, благодаря первой партии отправленных Россией бесплатных доз «Спутника». «Мы, как палестинцы, должны быть очень благодарны российскому правительству, потому что на сегодняшний день Россия — единственная страна в мире, предложившая вакцину палестинскому народу. И, да, мы чрезвычайно гордимся нашими отношениями с Россией», — заявил доктор Али Абед Раббо из Министерства здравоохранения Палестинской национальной администрации.

Однако не все готовы разделять геополитику и неотложную медицинскую помощь, пишет автор статьи. В случае с Украиной это оказалось невозможно. Как объяснил в интервью Radio Canada министр здравоохранения Максим Степанов, на Украине «Спутник V» попросту запрещён. Киев обвиняет Москву в использовании вакцины для расширения своего влияния на востоке страны, где «Спутник» предлагается жителям районов, контролируемых «пророссийскими повстанцами».

Тем временем президент Владимир Зеленский рассчитывает начать собственную кампанию вакцинации, благодаря программе COVAX. Как напоминает журналист, Украина входит в число ста стран, которые не получили ни единой дозы для защиты своего населения от коронавируса. «Эта ситуация, к сожалению, была предсказуемой, учитывая отсутствие координации на международном уровне», — признаёт специалист по разработке вакцин и бывший член канадской рабочей группы по вакцинам от COVID-19 Гэри Кобингер,

Столкнувшись с риском позволить России заполнить пробел в глобальном распределении вакцин, «США и Запад должны действовать быстро и более эффективно», чтобы преодолеть вакуум, созданный протекционистской политикой Дональда Трампа в отношении вакцин в прошлом году, считает политолог Джуди Твигг. Тем не менее научный успех России в создании «Спутника V» неоспорим, это настоящий «дипломатический переворот», создающий потенциал для распространения влияния и мягкой силы на международной арене, полагает эксперт.

Мария Аникина, только что получившая второй укол в Москве во временном центре вакцинации, расположенном в «фешенебельном» торговом центре ГУМ на Красной площади, говорит, что никогда не сомневалась в эффективности российской вакцины, хотя, по результатам недавнего опроса «Левада-Центра», 58% россиян утверждают, что не готовы вакцинироваться. Мария считает себя счастливицей, особенно после беседы с канадскими друзьями. «Они сказали мне, что в Ванкувере их очередь ещё не подошла! Я желаю им удачи», — рассказывает женщина.

Как передаёт журналист, несмотря на подтверждение эффективности журналом The Lancet, «Спутник V» не является частью долгосрочной стратегии вакцинации в Канаде. Эксперты, тем не менее, советуют не исключать этот вариант. «Исследование The Lancet — всего лишь часть уравнения, ставшего причиной интереса к «Спутнику». Я думаю, что было бы полезно сохранить его в качестве опции и посмотреть, может ли он быть полезен и спасать жизни в Канаде — вот в чем цель в конце концов», — считает Гэри Кобингер

«Но заинтересует ли в конечном итоге "Спутник V" Северную Америку или нет, отныне он предстаёт незаменимым средством в борьбе с пандемией — более популярным и востребованным за рубежом, чем в России», — заключает обозреватель.