EUobserver: Венгрия начнёт прививаться «Спутником V», не дожидаясь одобрения ЕС

В ближайшие месяцы Россия поставит в Венгрию 2 млн доз вакцины от коронавируса, что позволит вакцинировать 1 млн человек, сообщает EUobserver. Венгрия становится первой страной Евросоюза, начавшей вакцинацию «Спутником V». Как утверждает издание, на фоне медленных поставок западных вакцин и стремления Орбана как можно быстрее провести масштабную прививочную кампанию населения перед предстоящими выборами Россия, вероятно, сможет отпраздновать «политическую победу».

Уже на этой неделе Венгрия планирует начать вакцинацию граждан российской вакциной. Она станет первой страной Евросоюза, сделавшей это. Венгрия также является первой страной ЕС, в которой власти дали зелёный свет «Спутнику V», ещё не получившему одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA), передаёт EUobserver.

По соглашению между Будапештом и Москвой, в ближайшие три месяца Россия поставит в Венгрию 2 млн доз вакцины, достаточных для вакцинации 1 млн человек. Население Венгрии составляет 10 млн человек.

В конце января власти Венгрии также выдали разрешение на экстренное применение вакцины китайской компании Sinopharm, после того как правительство упростило процедуру одобрения вакцин. Венгрия закупила у Sinopharm 5 млн доз вакцины, также ещё не одобренной EMA.

Странам — членам ЕС разрешено закупать вакцины вне контрактов, коллективно подписанных Евросоюзом с фармацевтическими компаниями. Оппозиционные политики, однако, ставят под сомнение поспешную процедуру одобрения в Венгрии и высказываются в поддержку вакцин, одобренных EMA.

Правительства всех стран Евросоюза стремятся провести вакцинацию как можно быстрее, чтобы открыть свою экономику, но в настоящий момент только Виктор Орбан решил порвать с общей стратегией по вакцинации.

На фоне предстоящих следующей весной выборов премьер-министр Венгрии стремится вновь открыть экономику для повышения рейтингов, так как опросы общественного мнения показывают, что гонка идёт ноздря в ноздрю и впервые против него выступают объединённые силы оппозиции.

Согласно опросу Zavecz Research, с августа прошлого года возглавляемая Орбаном партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» потеряла поддержку полумиллиона избирателей.

«Самым важным фактором в стратегии правительства являются выборы 2022 года. Правительство было поражено экономическими последствиями пандемии, поскольку социальные и экономические последствия второй волны начали разрушать поддержку населения», — отмечает Андраш Биро-Наги из будапештского аналитического центра Policy Solutions.

После периода семилетнего роста во втором квартале 2020 года венгерская экономика сократилась на 13,6%. «Для выборов правительству крайне важно выиграть несколько месяцев и дать экономике больше времени для восстановления, — подчёркивает Биро-Наги. — Проблема не в том, что правительство занимается поиском вакцины в другом месте, а в том, что органы здравоохранения явно оказались под политическим давлением».

Биро-Наги добавил, что обращение к российской и китайской вакцинам является «логическим продолжением евроскептической коммуникации Орбана» и его предыдущих усилий по укреплению связей с Китаем и Россией.

На прошлой неделе Орбан заявил, что «вакцина не является политическим вопросом» для правительства: «Для нас не имеет значения, чёрная кошка или белая, главное, чтобы она ловила мышей. Поэтому мы используем как западные, так и восточные вакцины: российские, китайские, американские и британские».

Еврокомиссия заявила, что, в случае если государство — член ЕС использует вакцину, не получившую одобрение EMA, ответственность полностью лежит на нём. Однако на фоне медленных поставок западных вакцин Россия и Китай, вероятно, смогут отпраздновать «политическую победу», отмечает издание.

В январе канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о готовности использовать российскую вакцину после одобрения EMA. В прошлую пятницу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, которому этой осенью предстоят выборы, посетил Будапешт, чтобы навести справки о «Спутнике V».

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что её страна не будет закупать вакцину у России, даже если она будет одобрена EMA. По её словам, у неё «нет никаких сомнений» в том, что попытки России продать вакцину до полной вакцинации собственного населения являются «ещё одной геополитической игрой», сообщает EUobserver.