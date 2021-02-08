Euronews: пока ЮАР откладывает прививки от AstraZeneca, в Венгрии стартует вакцинация препаратом «Спутник V»

Применение вакцины AstraZeneca в ЮАР было отложено, поскольку выяснилось, что созданный англо-шведской компанией препарат оказался не слишком эффективным против местного штамма коронавируса. Между тем Венгрия приготовила 40 тысяч доз российской вакцины «Спутник V» для прививочной кампании, которая стартует уже на этой неделе. А жители Венеции проводят немноголюдный карнавал без туристов, однако с надеждой смотрят в будущее, передаёт Euronews.
Начало применения вакцины, созданной англо-шведской компанией AstraZeneca в сотрудничестве со специалистами Оксфорда, властями ЮАР отложено. Выяснилось, что препарат не слишком эффективен против южноафриканского штамма.
Об этом сообщил Минздрав страны. Один из разработчиков средства заявил, что AstraZeneca всё же защищает от наиболее тяжёлых форм заражения.
В Венгрии, в которой власти одобрили использование и AstraZeneca, и российской вакцины «Спутник V» ещё в январе, наготове 40 тысяч доз препарата, разработанного специалистами из центра имени Гамалеи. Прививочная кампания стартует на этой неделе, как объясняет Цецилиа Муллер.
ЦЕЦИЛИА МУЛЛЕР, директор Национального центра здравоохранения Венгрии: Мы закончили изучение «Спутник V», показавшей хорошие результаты. Так что вакцина получила зелёный свет для применения, она эффективна и безопасна.
Тем временем в Венеции проходит карнавал, или «прощание с мясом» накануне Великого поста, который соблюдают практикующие католики. Раньше на этих улицах были многомиллионные толпы. Пандемия внесла коррективы: туристов практически нет, но венецианцы не сдаются.
МУЖЧИНА: Мы здесь для того, чтобы сказать: наш город возродится, как это уже случалось в его истории. Мы уверены! Мы с оптимизмом смотрим в будущее.
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