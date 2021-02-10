«Возможно, один из крупнейших успехов России за много лет»: шведский корреспондент привился «Спутником V»
Берт, ты живой?
БЕРТ СУНДСТРЁМ, корреспондент SVT: Ага, живой.
По крайней мере в Москве получить прививку довольно легко. Здесь, в универмаге ГУМ на Красной площади находится один из городских пунктов вакцинации. Вакцинация — это госуслуга, доступная для российских граждан. «Но могу ли ей воспользоваться я?» — подумал я и попросил коллегу в московском бюро SVT задать этот вопрос.
ЕЛЕНА КУЛАГИНА, глава московского бюро SVT: Здравствуйте, скажите пожалуйста, я могу записать к вам на прививку иностранного корреспондента?
Как оказалось, никаких проблем здесь нет. Адрес, номер паспорта, никаких вопросов. Прийти на запись надо через пару дней.
ЕЛЕНА КУЛАГИНА: У нас есть временный полис, его специально создали для этой вакцинации. И мы будем использовать его и для первичной вакцинации, и для вторичной. Вакцинация бесплатна.
Несколько минут ожидания в коридоре, пара вопросов со стороны врача, затем укол. Ничего не вызывает каких-то опасений, всё проходит эффективно и быстро.
Если в будущем не будет каких-то осложнений, эта вакцина, судя по всему, окажется одним из крупнейших глобальных успехов России за много лет. Высокая эффективность, мало побочных эффектов. За дозой выстраиваются в очередь многие страны.
КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ, глава РФПИ: В плане борьбы против пандемии сегодняшний день — это великая победа не только для России, но и для всего мира. Мы используем этот V-образный жест в знак нашей победы.
V — как «Спутник V». Буква V также обозначает слово «вакцина». Возможно, теперь российской помощью в борьбе против COVID-19 смогут воспользоваться сотни миллионов людей по всему миру.
Дата выхода в эфир 10 февраля 2021 года.
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