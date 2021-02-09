France 24: реально работает — всё больше стран доверяют российской вакцине

Многие западные эксперты теперь убеждены, что «Спутник V» на самом деле является успешной вакциной, сообщает France 24. В финансировавшем создание «Спутника V» РФПИ ожидают, что в следующем месяце российскую вакцину одобрят в ЕС. Между тем, Венгрия уже лицензировала «Спутник V» и заказала 2 млн. доз: также интерес к покупке и производству российского препарата высказала Словакия.

Несмотря на изначальный скептицизм, многие западные эксперты убеждены, что вакцина, названная в честь советского спутника, в самом деле эффективна. На прошлой неделе медицинский журнал Lancet опубликовал результаты, показавшие, что эффективность вакцины «Спутник V» против коронавируса составляет 91,6%.

Вакцинация российских граждан началась два месяца назад. Согласно заявлению РФПИ, осуществлявшего помощь при финансировании создания вакцины, более 2 млн. человек по всему миру уже привились «Спутником V». В РФПИ ожидают, что в следующем месяце российскую вакцину одобрят в ЕС.

КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ, глава РФПИ: Если процесс не будет затянут, она может произойти даже в марте. Но мы будем смотреть, с нашей стороны мы, безусловно, подали все документы и важно, что 19 других регуляторов уже одобрили нашу вакцину. К концу следующей недели мы ожидаем, что 25 стран одобрят нашу вакцину.

В Европе интерес проявила Словакия, причём не только к покупке, но и к производству российской вакцины для остальных стран ЕС, несмотря на текущие политические трения.

ИГОРЬ МАТОВИЧ, премьер-министр Словакии: Несмотря на то, что это российская вакцина, мы никогда не поставим политические и геополитические интересы превыше защиты людей. Если мы будем производить вакцину, то мы будем поставлять её всем другим странам ЕС.

Между тем, Венгрия, неоднократно критиковавшая ЕС за медленную закупку вакцин, уже одобрила «Спутник V» и заказала более 2 млн. доз, которые поставят в следующие три месяца. Венгрия также стала первой страной ЕС, достигшей договорённости с китайской лабораторией Sinofarm. Распределение доз начнётся в феврале.