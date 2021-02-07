Bloomberg: «Спутник V» стал крупнейшим научным прорывом Москвы со времён СССР

Многие страны забыли о своём скептическом отношении к российской вакцине и теперь выстраиваются в очередь, чтобы её заполучить, пишет Bloomberg. По мнению издания, отчасти такая популярность «Спутник V» связана с тем, что международные эксперты подтвердили: в борьбе с коронавирусом она ничуть не уступает американским и европейским аналогам.

«Когда в августе президент Владимир Путин заявил, что Россия подготовила для использования первую в мире вакцину против COVID-19 ещё до того, как завершились её испытания на безопасность, его слова вызвали скептицизм во всём мире. Теперь же он может извлекать дипломатические дивиденды, поскольку Россия, пожалуй, наслаждается своим крупнейшим научным прорывом с советских времён», — пишет Bloomberg.

По словам издания, страны выстраиваются в очередь, чтобы получить «Спутник V». Всё потому, что результаты экспертной оценки, опубликованные в авторитетном медицинском журнале The Lancet, показали: российская вакцина защищает от смертельного вируса примерно так же, как американские и европейские средства, и гораздо эффективнее китайских конкурентов.

По меньшей мере 19 стран одобрили использование российской прививки. И сейчас Россия «стремится попасть на ценный рынок» ЕС, где программа по вакцинации забуксовала из-за дефицита поставок, утверждает издание.

В глобальной битве за победу над пандемией, унесшей жизни 2,3 млн человек, гонка за вакцинами приобрела геополитическое значение, поскольку правительства стремятся преодолеть огромный социальный и экономический ущерб, нанесенный карантинами. Россия «получает преимущество как одна из немногих стран, где учёные разработали эффективную защиту», подчёркивает Bloomberg.

Решение назвать вакцину в честь первого в мире спутника, запуск которого в 1957 году дал Советскому Союзу ошеломляющую победу над США в космической гонке, только подчёркивает масштаб значения, которое Москва придает этому достижению. Рассмотренные в The Lancet результаты поздних испытаний с участием 20 тыс. человек свидетельствуют, что эффективность российского препарата составляет 91,6%, отмечает издание.

«Это переломный момент для нас», — признался в интервью Bloomberg Кирилл Дмитриев, генеральный директор государственного Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который поддерживал разработку «Спутник V» и отвечает за её международное распространение.

По мнению издания, ещё слишком рано оценивать политическую выгоду вакцины для Путина. Однако в самой России уделяют большое внимание влиянию «Спутника V» на её имидж за рубежом после многих лет международного осуждения за «вмешательства в выборы и притеснение политических оппонентов».

По словам директора консалтинговой компании Control Risks Оксаны Антоненко, успех «Спутника V» не изменит враждебного отношения западных правительств к Путину, но может усилить геополитическое влияние России в таких регионах, как Латинская Америка. «Благодаря этой вакцине она доказала свою способность производить что-то новое, пользующееся спросом во всём мире», — сказала эксперт.

Несмотря на эти успехи, спрос внутри России пока «остаётся вялым из-за подозрительного отношения общественности к властям». 68-летний Путин усилил эти сомнения в декабре, заявив, что ждёт момента, когда вакцина будет одобрена для людей его возраста, утверждает издание.

Российский лидер до сих пор не сказал, привился он или нет, но другие страны не ждут, чтобы это узнать. На следующий день после объявления о заражении COVID-19 президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что поблагодарил «искренне любящего» Путина за обещание предоставить его стране 24 млн доз «Спутник V» в ближайшие два месяца. Через три дня президент Боливии Луис Арсе лично принял партию российских вакцин в аэропорту Ла-Паса.

В целом Латинская Америка оказалась для Москвы «плодородной территорией». В Бразилии, крупнейшем рынке региона, 3 февраля было объявлено решение отменить требования о проведении третьей фазы испытаний для использования в экстренных случаях, что может ускорить процесс утверждения «Спутник V».

Гвинея стала первой страной в Африке, где начали принимать российскую вакцину. Зимбабве, Центральноафриканская Республика и Кот-д'Ивуар также являются потенциальными клиентами Москвы, обращает внимание Bloomberg.

Кроме того, на этой неделе стало известно, что близкий союзник президента Эрдогана подписал соглашение о производстве «Спутник V» в Турции. Даже несмотря на то, что страна уже заключила сделки на покупку миллионов доз китайской CoronaVac и немецко-американской Pfizer.

В отличие от средства Pfizer / BioNTech, «Спутник V» можно хранить в холодильнике, а не в морозильной камере, что упрощает транспортировку и распространение в более бедных и жарких странах. Кроме того, при цене около $20 за двукратную вакцинацию она стоит дешевле, чем большинство западных альтернатив. Хотя российская вакцина дороже британской AstraZeneca, она показала более высокую эффективность, отмечает Bloomberg.

Для таких стран, как Иран, который на этой неделе получил первую партию обещанных 2 млн доз, Россия предлагает более приемлемую политическую альтернативу, чем западные поставщики. Но Москва также «пробивается» на рынки традиционных ближневосточных союзников США, включая ОАЭ.

Но Кремль может ждать ещё больший прорыв. Европейские регулирующие органы начали рассматривать запрос на предоставление разрешения «Спутнику V» после того, как Германия пообещала помочь ускорить этот процесс. Венгрия уже подписала сделку на 2 млн доз.

«Вакцина не может быть политическим вопросом, — заявил недавно в эфире государственного радио венгерский премьер-министр Виктор Орбан. — Выбирать между западными и восточными вакцинами можно только тогда, когда у вас их достаточно».

По словам главного редактора The Lancet Ричарда Хортона, на получение европейского одобрения может уйти несколько месяцев из-за необходимости предоставить подробные данные. «Я убеждён, что эта российская вакцина получит широкое распространение, но это произойдёт не так не быстро», — заявил он в интервью Bloomberg.

Хотя российские власти ожидают, что вакцина будет доступна 700 млн человек в этом году, они сталкиваются с трудностями в производстве. «Мы должны быть реалистами. С учётом других наших обязательств мы не сможем осуществлять поставки в Европу до мая, за исключением Венгрии», — сказал Дмитриев.

Тем не менее вакцина уже «приносит Путину дивиденды». Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прилетел в Москву, чтобы высказать претензии относительно посадки в тюрьму Алексея Навального. Но он нашёл время, чтобы поздравить Россию с разработкой «Спутника V», обращает внимание Bloomberg.

«Это хорошие новости для всего человечества, — сказал Боррель. — Это означает, что у нас появится больше инструментов для борьбы с пандемией».