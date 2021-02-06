Telefuturo: Парагвай договорился с Россией о закупке показавшей свою эффективность вакцины «Спутник V»

Власти Парагвая подписали контракт с Российским фондом прямых инвестиций о закупке вакцины «Спутник V», передаёт парагвайский канал Telefuturo со ссылкой на местного министра здравоохранения. Как отмечается в материале, переговоры о заключении договора с Москвой активизировались после недавней публикации в журнале The Lancet, в которой указывалось, что эффективность российского препарата составляет 91,6%.