N-TV: Еврокомиссия признала свои ошибки при закупке вакцины для ЕС

Еврокомиссия допустила ряд упущений в своей стратегии снабжения европейских стран вакциной от коронавируса, сообщает немецкий телеканал N-TV. По признанию председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, все слишком сосредоточились на разработке вакцины и не предусмотрели всех трудностей, связанных с её массовым производством, — но сейчас объёмы поставок движутся в правильном направлении.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на резкую критику стратегии закупки вакцины в ЕС и призналась в допущенных ошибках, сообщает немецкий телеканал N-TV. По её словам, все слишком сконцентрировались на разработке вакцины против коронавируса и при этом просмотрели другую проблему.

Глава Еврокомиссии призналась в упущениях, сделанных при закупке вакцины от коронавируса на европейском уровне. ЕС недооценил трудности, которые могут возникнуть при изготовлении таких вакцин, рассказала фон дер Ляйен в интервью немецким СМИ. В ответ на замечание о том, что ЕС действовал слишком медлительно, она заявила: «Разумеется: одна страна может быть быстроходным катером. А ЕС — это, скорее, танкер».

Также председатель Еврокомиссии отметила: «Мы очень активно сфокусировались на вопросе, будет ли вакцина, то есть на разработке». С сегодняшней точки зрения, оглядываясь назад, можно утверждать, что следовало «параллельно более усиленно думать о вызовах, которые готовит массовое производство» вакцины, признала Урсула фон дер Ляйен.

«Мы должны были объяснить людям, что дело продвигается, но медленно, и что при этом совершенно новом процессе будут возникать проблемы и промедления, — рассказала глава Еврокомиссии в беседе с журналистами. — Но мы недооценили, какие сложности могли возникнуть».

Как отмечает N-TV, Еврокомиссия заказала для 27 стран Европы у в общей сложности шести производителей около 2,3 млрд доз вакцины. Однако сейчас производители поставляют меньше вакцины, чем все надеялись или договаривались.

Фон дер Ляйен в этой связи делает акцент на положительной стороне: «Объёмы поставок движутся в правильном направлении». Также она подчеркнула, что правительства всех 27 стран ЕС были тесно вовлечены в переговоры с фармацевтическими концернами, отмечает немецкий телеканал.