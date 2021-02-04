Die Welt: «Спутник V» доказал, что Россия больше не просто «Верхняя Вольта с ядерными ракетами»
После того как в 1957 году СССР удалось запустить первый искусственный спутник Земли, Европу и США охватил страх, вошедший в историю как «Спутниковый кризис». Как пишет Die Welt, с тех пор в технической сфере Россия ничем не могла удивить Запад, однако вышедшая на рынок вакцина от коронавируса показала, что, возможно, Россия всё же не просто «Верхняя Вольта с ядерными ракетами», как выразился когда-то о Советском Союзе бывший канцлер ФРГГельмут Шмидт.
Как отмечает издание, данные о российской вакцине «Спутник V» теперь опубликованы и в известном медицинском журнале The Lancet. Эффективность вакцины составляет 91,6%. Результаты совпадают с информацией об эффективности вакцины, опубликованной Россией в ноябре на ранней стадии испытаний. Учёные заявили, что результаты свидетельствуют о наличии ещё одного действенного инструмента в борьбе с пандемией коронавируса. Они в определённой степени оправдывают решение Москвы начать использовать вакцину ещё до появления окончательных данных о ней.
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