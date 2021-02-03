«Большой сюрприз» — El País о том, как вакцина «Спутник V» завоевала Латинскую Америку

Несмотря на первоначальные сомнения относительно эффективности и безопасности вакцины от коронавируса «Спутник V», российская разработка продолжает завоёвывать Латинскую Америку, пишет El País. Как отмечает испанское издание, важную роль в продвижении «Спутника V» сыграли не только российские усилия, но и срыв поставок его западных аналогов.

Ещё несколько недель назад Аргентина была одной из немногих стран Латинской Америки, твёрдо решившей приобрести для вакцинации населения российскую разработку от коронавируса «Спутник V». Так, Бразилия и Чили сделали ставку на китайскую вакцину компании Sinopharm, а Мексика стала одной из первых стран в мире, заключивших сделку с компанией Pfizer. Однако, как отмечает El País, «серия непредвиденных обстоятельств в гонке за вакцинацией» изменила ситуацию, заставив правительства региона искать альтернативы для защиты населения от пандемии.

В настоящий момент основное внимание большинства стран Латинской Америки приковано именно к вакцине «Спутник V», эффективность которой, по данным, опубликованным в медицинском журнале The Lancet, после третьей фазы исследований составила 91,6%. Причём важную роль в успехе российской разработки в регионе сыграло правительство президента Аргентины Альберто Фернандеса.

По последним данным, Россия направит 20 млн доз препарата в Аргентину, 10 млн доз в Венесуэлу и 24 млн доз в Мексику. Первую партию вакцины уже получила Боливия. Кроме того, интерес к «Спутнику V» проявили и в других регионах — Россия заключила контракты на поставку с Белоруссией, Сербией, Израилем, ОАЭ и целым рядом других стран. По данным Дьюкского университета, на рынке вакцин российская разработка стала третьей по количеству доз, купленных странами с низким и средним уровнем дохода.

«Пандемия лишь укрепила распределение власти в международной системе между США, Европой и Китаем, хотя Россия преподнесла большой сюрприз», — приводит издание слова профессора Мексиканского автономного технологического института Стефана Сберро.

Тем не менее в странах по всей Латинской Америке интерес к «Спутнику V» сопровождался разногласиями относительно эффективности и безопасности вакцины. В частности, опасения вызывали скорость создания препарата, отсутствие данных о третьей фазе испытаний, сомнения в том, насколько эффективно правительства стран справляются с пандемией, и «страхи и заблуждения, граничащие с теориями заговора».

«Это дешёвая вакцина, вот почему правительство выбрало именно её», — уверяла мексиканский парламентарий Лилли Тельес. «Это большая афера», — утверждала лидер аргентинской оппозиции Элиса Каррио, обвинившая правительство Фернандеса в «отравлении» населения. «Вы определённо не можете начать использовать вакцину, которая не завершила третью фазу испытаний, и вы не должны этого делать по этическим соображениям», — заверял заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль.

Тем не менее в России старались развеивать все сомнения, заверяя мир в эффективности и безопасности разработки. Президент Владимир Путин уверял: для его страны это не просто вопрос престижа, это также «хороший бизнес и гуманитарная составляющая, яркая совершенно», призывая предпринимателей инвестировать в производство. Российский лидер также отметил, что, несмотря на отсутствие результатов третьей фазы испытаний, вакцинацию «Спутником V» прошла его дочь.

Однако окончательно сломить сопротивление ряда стран помогли задержки и трудности с поставками западных препаратов. После нескольких месяцев дипломатических усилий 23 декабря в Мексику прибыли первые 3 тыс. доз вакцины Pfizer, что министр иностранных дел страны Марсело Эбрард назвал «историческим днём». Однако почти сразу стало ясно, что, как и в целом ряде других стран, поставка была чисто «символическая».

Днём позже Аргентина получила первую партию вакцины «Спутник V» объёмом в 300 тыс. доз, что активно освещали российские СМИ. Тот факт, что Аргентина получила в 100 раз больше доз, чем Мексика, заставил президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора усомниться в правильности своего решения. Две недели спустя мексиканская делегация во главе с Лопес-Гателлем отправилась в Буэнос-Айрес, чтобы ознакомиться с вакциной центра Гамалеи.

Правительство Аргентины сыграло роль моста между Мексикой и Россией, а 25 января после телефонного разговора Путина и Лопеса Обрадора было официально объявлено о приобретении Мексикой 24 млн доз российской вакцины. Во вторник вечером после публикации данных в The Lancet Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики одобрила к экстренному применению российскую вакцину от коронавируса.

Те же документы, которые аргентинская делегация, приезжавшая в Россию, взяла из центра Гамалеи, перевела на испанский и предоставила Мексике, они предоставили Боливии, Уругваю и Перу. Таким образом, для укрепления своего влияния в Латинской Америке вакциной «Спутник V» воспользовалась не только Москва, но и Буэнос-Айрес, пишет El País.