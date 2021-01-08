Bloomberg: несмотря на критику, Латинская Америка заказывает у России «Спутник V»

Хотя многие мировые державы со скепсисом встретили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Латинская Америка не входит в их число, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, такие страны, как Аргентина, Венесуэла и Боливия, которые обладают тесными связями с Москвой, одобрили вакцину для применения в чрезвычайных ситуациях, разместив также заказы на более чем 30 млн доз препарата.

Разработанная в России вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V» была встречена с большой долей скепсиса регулирующими органами по всему миру — но только не в Латинской Америке. Аргентина, Венесуэла, а теперь и Боливия — страны, во главе которых стоят президенты левого толка с тесными связями с Владимиром Путиным — одобрили вакцину для применения в чрезвычайных ситуациях. Всего эти государства разместили заказы на более чем 30 млн доз препарата, пишет Bloomberg.

В прошлом месяце Аргентина стала первой страной за пределами бывшего соцлагеря, которая сделала ставку на российскую вакцину. Между тем, правительства Никарагуа и Кубы — также давние союзники Путина — сообщили, что Россия может развернуть производство вакцины на местных мощностях.

Во многих странах регулирующие органы не хотят в ускоренном порядке одобрять российскую вакцину, в то время как к американским и европейским аналогам они отнеслись с большей благосклонностью. Доверие к «Спутнику V», объясняет агентство, было подорвано быстрым одобрением вакцины в России, которое произошло ещё до публикации научных данных. При этом клинические испытания препарата проходили лишь в ограниченных масштабах.

Между тем Россия утверждает, что подобная критика — это всего лишь элемент дезинформационной кампании против Москвы, в то время как сам российский лидер заявил, что этой вакциной привилась его собственная дочь.

Тем временем Министерство здравоохранения Аргентины сообщило, что по состоянию на 3 января в ходе первых 39 599 прививок наблюдается 1088 побочных реакций, включая повышенную температуру и головную боль. Согласно информации Bloomberg, на данный момент всего пациентам в 37 странах ввели более 15,6 млн доз различных вакцин.