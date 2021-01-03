Hibapress Оригинал

Hibapress: Алжир выбрал «Спутник V» за доступность и сотрудничество с Россией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В мире есть несколько вакцин от Covid-19, но Алжир сделал выбор в пользу российской. Издание Hibapress объясняет такое решение: эту вакцину легко перевозить и хранить, к тому же Россия предлагает разные формы сотрудничества по вакцине от простой покупки до участия в испытаниях.
Hibapress: Алжир выбрал «Спутник V» за доступность и сотрудничество с Россией
Reuters

 

В мире развернулась гонка за вакциной от Covid-19, пишет марокканское издание Hibapress. Если Марокко обратилось к Китаю, запросив у него 20 млн доз вакцины, то Алжир вручил свою судьбу в руки российского препарата «Спутник V».
 
Издание объясняет выбор Алжира. Российская вакцина не нуждается в сложных логистических процедурах, в хранении при крайне низких температурах. Соответственно, сам Алжир сможет производить такую вакцину на своей территории.
 
К тому же Россия предлагает разные формы сотрудничества: прямую покупку, передачу технологий, совместное производство, участие в третьей фазе клинических испытаний.
 
Hibapress напоминает, что «Спутник V» стал первой вакциной в мире против Covid-19.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Hibapress Марокко Африка
теги
Алжир вакцина здоровье коронавирус
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров