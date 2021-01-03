Hibapress: Алжир выбрал «Спутник V» за доступность и сотрудничество с Россией

В мире есть несколько вакцин от Covid-19, но Алжир сделал выбор в пользу российской. Издание Hibapress объясняет такое решение: эту вакцину легко перевозить и хранить, к тому же Россия предлагает разные формы сотрудничества по вакцине от простой покупки до участия в испытаниях.
В мире развернулась гонка за вакциной от Covid-19, пишет марокканское издание Hibapress. Если Марокко обратилось к Китаю, запросив у него 20 млн доз вакцины, то Алжир вручил свою судьбу в руки российского препарата «Спутник V».
Издание объясняет выбор Алжира. Российская вакцина не нуждается в сложных логистических процедурах, в хранении при крайне низких температурах. Соответственно, сам Алжир сможет производить такую вакцину на своей территории.
К тому же Россия предлагает разные формы сотрудничества: прямую покупку, передачу технологий, совместное производство, участие в третьей фазе клинических испытаний.
Hibapress напоминает, что «Спутник V» стал первой вакциной в мире против Covid-19.
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