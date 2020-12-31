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DM: вакцинироваться от коронавируса хотят меньше половины французов

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На фоне стремительного роста количества заражённых в Европе лишь 40% французов заявили о своём желании получить прививку от коронавируса, пишет Daily Mail со ссылкой на данные нового опроса. Как отмечает издание, главной причиной такого нежелания являются опасения неприятных побочных эффектов.
DM: вакцинироваться от коронавируса хотят меньше половины французов
Reuters

Менее половины населения Франции сообщили о своём намерении привиться вакциной от коронавируса, в то время как количество заражённых стремительно растёт по всей Европе, пишет Daily Mail со ссылкой на данные нового опроса Ipsos Global Advisor, проведённого в партнёрстве со Всемирным экономическим форумом.

Согласно опросу, лишь 40% французов хотят сделать прививку. Таким образом в плане количества желающих получить вакцину Франция несколько уступает таким странам, как Россия (43%), Южная Африка (53%), и значительно — таким государствам, как Китай (80%) и Великобритания (77%).

По имеющейся информации, главной причиной нежелания делать прививку является страх перед потенциальными побочными эффектами. Между тем, данный опрос был проведён на фоне резкого роста числа смертей от коронавируса по всей Европе: в среду в Германии зафиксировали рекордный показатель в 1122 умерших от вируса, в то время как в Швеции это число составило 205 смертей.

На фоне подобного развития событий министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предупредил о новых ограничениях в ближайшее время, добавив следующее: «Я не вижу, как в этой ситуации мы можем вернуться к положению до карантина».

Между тем, Франция, как и большинство стран ЕС, начала кампанию по вакцинации в воскресенье, делая главный акцент на домах престарелых. Однако за первые три дня кампании во Франции привили менее 100 человек — что куда меньше, чем в соседней Германии, не говоря уже о США или Великобритании.

В ответ на критику в социальных сетях один чиновник Министерства здравоохранения Франции заявил следующее: «Мы нацелены не на 100-метровый спринт, а на марафон». По его словам, с поставками никаких проблем быть не должно, так как Франция должна получать каждую неделю по 500 тыс. доз вакцины.

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Daily Mail Великобритания Европа
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