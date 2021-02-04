Politico: «Спутник V» вошёл в престижный клуб трёх самых эффективных вакцин против коронавируса

Доклад журнала Lancet о российском «Спутнике V» вывел этот препарат в престижный клуб из трёх самых эффективных вакцин от коронавируса в мире, пишет Politico. При этом, как отмечает журнал, несмотря на нежелание ЕС закупать российскую вакцину, многие страны на периферии и даже внутри союза могут соблазниться этим препаратом, что поставит под вопрос разумность нынешней прививочной политики Европы.

Когда в августе прошлого года появились новости о том, что Россия стала первой страной, которая одобрила вакцину против коронавируса, остальной мир встретил эти сообщения с большим удивлением и недоверием, пишет Politico.

Вакцина, — получившая имя «Спутник V», — не проходила клинических испытаний в стандартном режиме. Эксперты предупреждали, что ускоренная разработка препарата может подорвать к нему доверие общественности. В то же время СМИ отмечали, что вакцинации мешают проблемы с развёртыванием производства.

Однако впечатляющие результаты клинических исследований на поздней стадии, которые совсем недавно были опубликованы в одном из самых престижных медицинских журналов в мире, привели к тому, что научное сообщество в целом приняло «Спутник».

Новости о том, российская вакцина ничем не хуже западных аналогов, могут обрадовать такие регионы, как Ближний Восток и Южная Америка, где некоторые страны уже одобрили вакцину. Тем нем менее те же новости также способны встревожить чиновников ЕС, которые пытаются не допустить развала коалиции, разочарованной спорной стратегией в сфере вакцинации и неторопливым стартом прививочной кампании.

В то время как такие страны, как Венгрия и Сербия — и, возможно, даже Германия — пытаются наладить сотрудничество с разработчиком российской вакцины, граждане ЕС могут заинтересоваться, почему их лидеры решили не контактировать с Москвой с самого начала ради блага общественного здравоохранения.

Положительные результаты исследования вакцины придадут смелости странам на периферии ЕС вроде Сербии и Белоруссии, которые будут делать ставку на российский препарат. Более того, вакцина пришлась по душе одной стране внутри ЕС — Венгрии, — которая одобрила «Спутник» 22 января.

Между тем, Politico связался со всеми медицинскими агентствами ЕС и Европейской экономической зоны. Среди тех, кто ответил на сообщения — а речь идёт о таких странах как Бельгия, Словакия, Хорватия, Латвия, Нидерланды, Эстония, Ирландия и Испания — во всех учреждениях отметили, что они никак не контактировали с разработчиками «Спутника». Более того, на контакт там никто идти и не собирается.

«На данный момент нет никаких планов по непосредственному приобретению вакцины «Спутник V, — заявила пресс-секретарь хорватского агентства по лекарственным средствам Ивана Шипич Гаврилович. — Учитывая, что вакцина получена в результате биотехнологических процессов, для получения разрешения на её сбыт в ЕС требуется централизованная процедура одобрения».

Что же касается Венгрии, хотя многие выступают против отшельнического подхода Будапешта к вакцине, некоторые эксперты и политики всё же полагают, что ЕС впустую растратил ценное время, руководствуясь политическими соображениями.

В частности, в число последних вошёл премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, который заявил, что уполномоченные органы ЕС должны в срочном порядке рассмотреть возможность одобрения российских и китайских вакцин, в том случае если те докажут свою безопасность и эффективность. Более того, вопрос производства «Спутника» на немецкой территории поднимался в ходе телефонного разговора канцлера Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.

И в самом деле, продолжает Politico, «Спутник» может оказаться палочкой-выручалочкой для многих стран, так как согласно официальным данным, стоимость одной инъекции препарата составляет менее $10, что намного дешевле вакцин производства BioNTech/Pfizer и Moderna. Тем не менее, «Спутник» всё же стоит дороже аналогичной аденовирусной вакцины от Oxford/AstraZeneca, которая обойдётся в $4-5 за дозу.

Вместе с тем, немаловажен тот фактор, что в отличие от ряда других вакцин, «Спутник» необязательно хранить при сверхнизких температурах. Подобное обстоятельство может стать манной небесной для небогатых стран вроде Болгарии, которые не хотят покупать препараты, для которых требуются особые условия хранения.

Если Будапешт начнёт обгонять своих соседей в плане вакцинации, соседние страны, которые поддерживают более тёплые отношениями с Москвой, могут соблазниться «Спутником», что ещё глубже вгонит клин между различными членами ЕС в плане вакцинации.

Один бывший министр здравоохранения Чехии уже заявил, что игнорировать «Спутник» — это неправильно, и страна должна рассмотреть возможность одобрения этой вакцины для использования на своей территории.

Тем не менее любые планы по вакцинации будут упираться в производственные возможности. Российский фонд прямых инвестиций не сообщил, каких темпов производства удалось добиться на данный момент, однако уверил, что намерен к концу года выпустить 1 млрд доз — числа достаточного для прививания 500 млн человек.

До сего момента «Спутник V» наряду с китайскими Sinovac и Sinopharm рассматривался как единственный путь к вакцинации для не слишком богатых стран. Не имея возможности заключать сделки с фармацевтическими гигантами, эти страны обращаются к России и Китаю, потенциально рискуя получить менее качественный продукт.

По словам старшего советника по политике вакцинации «Врачей без границ» Кейт Элдер, решение таких стран закупать прививки до научного обоснования их эффективности может говорить лишь об уровне их отчаяния. Именно поэтому доклад журнала Lancet играет немалую роль, поскольку он может несколько успокоить эти государства.

Между тем директор Центра исследований России, Европы и Азии Тереза Фэллон, дала российскому препарату недвусмысленную оценку: по её словам, российская вакцина вступила в «престижный клуб из трёх вакцин по всему миру, эффективность которых подтверждена и составляет более 90%».

«Конкуренция хороша даже в сфере прививок, и чем скорее будут инициированы программы вакцинации, тем скорее мир сможет оправиться от этой пандемии», — подытожила она.