Euronews: в Испании срочно ищут шприцы для экономной вакцинации

Тысячи доз вакцины против коронавируса пропадают зря из-за дефицита инсулиновых шприцев, которые позволяют сделать на одну иинъекцию больше из каждого флакона препарата компании Pfizer. Для Испании поиск нужных шприцев стал делом государственной важности, поскольку только это способно компенсировать дефицит поставок самой вакцины от производителя и привить население в запланированные сроки, передаёт Euronews.
В Испании вакцинация от коронавируса постепенно, но набирает обороты. В этом доме престарелых в Мадриде прививку получили 280 человек — больше, чем планировалось, во многом благодаря находчивости медработников. Одного флакона препарата Pfizer им хватает не на пять доз, как рекомендовано производителем, а на шесть. Всё дело в шприцах.
ЛАУРА СТИГМАНН, заведующая домом престарелых Сан Камило: Мы получили партию шприцев, которые не годились, — шестую инъекцию с их помощью не сделаешь. Мы использовали наши собственные, инсулиновые, объёмом один миллилитр.
Но проблема — в их дефиците. Шприцы большего объёма, а их в основном и применяют, забор производят неэкономно: в ёмкости остаются микролитры вещества, которое сегодня на вес золота.
АНХЕЛА ЭРНАНДЕС, замглавы Союза врачей (AMYTS): Мы знали об этом ещё с декабря. Как нам сообщили в Управлении по охране общественного здоровья, шестая доза берётся из 90 процентов флаконов Pfizer. На вопрос, куда деваются остальные десять, чёткого ответа нам не дали.
ХАЙМЕ ВЕЛАСКЕС, корреспондент Euronews: Казалось бы, всего лишь шприц — но за счёт него можно сэкономить до 20 процентов препарата! В условиях пандемии коронавируса организовать доступ к этому медицинскому инструменту стало делом государственной важности. Тем более что фармкомпании начинают взимать отдельную плату за дополнительные дозы.
Ряд испанских министров посетили местную компанию, которая занимается производством медицинского оборудования. Для регионов закупили 25 миллионов таких шприцев для вакцинации от COVID-19. Предприятия обещают доставить продукцию в установленные контрактом сроки.
ЛУРДЕС ЛОПЕС, гендиректор компании BD Spain & Portugal: Поставки осуществляются в этот самый момент. Мы распланировали этот процесс таким образом, чтобы шприцы прибывали в разные испанские регионы по мере поступления новых партий вакцины.
Увы, тысячи доз препарата уже потеряны.
КАРОЛИНА ДАРИАС, министр здравоохранения Испании: Компания Pfizer изменила технический паспорт вакцины. Несмотря на то что они могли получить больше доз — но поскольку в паспорте их указано пять, они подстроились под это число.
Власти Испании, похоже, усвоили урок. Мадрид участвует в программе ЕС по закупке больших партий шприцев нужного объема. Другого пути нет, так как страна получит от Pfizer на 8 процентов меньше флаконов до конца февраля. Но используя инсулиновые шприцы, можно компенсировать нехватку, привив на 10 процентов больше жителей Испании.
Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на информацию об интересе московского ЦСКА к бывшему форварду сине-бело-голубых Соломону Рондону, который на данный момент выступает за китайский «Далянь Ифан».
Иммунитет после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» от коронавируса, вероятно, будет сохраняться в течение года. Об этом заявила и. о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.
Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов содержится в четырёхместной некурящей камере во временном спецприёмнике на территории центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Об этом RT сообщил представитель ОНК, посетивший ЦВСИГ.
Пациентам с онкологическими заболеваниями следует прививаться от коронавируса после детальной консультации с лечащим врачом. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT оценил заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Россия для ЕС остаётся партнёром первостепенной важности, с которым необходимо поддерживать диалог.
Евросоюз выступает против санкций третьих стран в отношении компаний из Европы. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя действия США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».
Надим Захави, заместитель министра здравоохранения Великобритании, ответственный за вакцинацию, заявил, что британские учёные насчитали в мире уже около 4 тыс. мутаций коронавирусной инфекции COVID-19.
Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил использовать инструменты, зарекомендовавшие себя в многоквартирном строительстве, для развития ипотеки на индивидуальное жильё.
Россия для ЕС остаётся партнёром первостепенной важности, с которым необходимо поддерживать диалог. Об этом, как передаёт ТАСС, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который представил ключевые вопросы внешней политики.
Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что заместитель министра здравоохранения Ирана прибудет в Москву, чтобы провести переговоры с российской стороной по поводу совместного производства вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».