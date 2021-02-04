Euronews: в Испании срочно ищут шприцы для экономной вакцинации

Тысячи доз вакцины против коронавируса пропадают зря из-за дефицита инсулиновых шприцев, которые позволяют сделать на одну иинъекцию больше из каждого флакона препарата компании Pfizer. Для Испании поиск нужных шприцев стал делом государственной важности, поскольку только это способно компенсировать дефицит поставок самой вакцины от производителя и привить население в запланированные сроки, передаёт Euronews.

В Испании вакцинация от коронавируса постепенно, но набирает обороты. В этом доме престарелых в Мадриде прививку получили 280 человек — больше, чем планировалось, во многом благодаря находчивости медработников. Одного флакона препарата Pfizer им хватает не на пять доз, как рекомендовано производителем, а на шесть. Всё дело в шприцах.



ЛАУРА СТИГМАНН, заведующая домом престарелых Сан Камило: Мы получили партию шприцев, которые не годились, — шестую инъекцию с их помощью не сделаешь. Мы использовали наши собственные, инсулиновые, объёмом один миллилитр.



Но проблема — в их дефиците. Шприцы большего объёма, а их в основном и применяют, забор производят неэкономно: в ёмкости остаются микролитры вещества, которое сегодня на вес золота.



АНХЕЛА ЭРНАНДЕС, замглавы Союза врачей (AMYTS): Мы знали об этом ещё с декабря. Как нам сообщили в Управлении по охране общественного здоровья, шестая доза берётся из 90 процентов флаконов Pfizer. На вопрос, куда деваются остальные десять, чёткого ответа нам не дали.



ХАЙМЕ ВЕЛАСКЕС, корреспондент Euronews: Казалось бы, всего лишь шприц — но за счёт него можно сэкономить до 20 процентов препарата! В условиях пандемии коронавируса организовать доступ к этому медицинскому инструменту стало делом государственной важности. Тем более что фармкомпании начинают взимать отдельную плату за дополнительные дозы.



Ряд испанских министров посетили местную компанию, которая занимается производством медицинского оборудования. Для регионов закупили 25 миллионов таких шприцев для вакцинации от COVID-19. Предприятия обещают доставить продукцию в установленные контрактом сроки.



ЛУРДЕС ЛОПЕС, гендиректор компании BD Spain & Portugal: Поставки осуществляются в этот самый момент. Мы распланировали этот процесс таким образом, чтобы шприцы прибывали в разные испанские регионы по мере поступления новых партий вакцины.



Увы, тысячи доз препарата уже потеряны.



КАРОЛИНА ДАРИАС, министр здравоохранения Испании: Компания Pfizer изменила технический паспорт вакцины. Несмотря на то что они могли получить больше доз — но поскольку в паспорте их указано пять, они подстроились под это число.



Власти Испании, похоже, усвоили урок. Мадрид участвует в программе ЕС по закупке больших партий шприцев нужного объема. Другого пути нет, так как страна получит от Pfizer на 8 процентов меньше флаконов до конца февраля. Но используя инсулиновые шприцы, можно компенсировать нехватку, привив на 10 процентов больше жителей Испании.



Дата выхода в эфир 03 февраля 2021 года.