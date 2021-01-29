TVE: португальские медики открыто говорят о коллапсе в сфере здравоохранения

Португалия, которая с середины января находится на карантине, переживает сейчас худший момент с начала пандемии, передаёт TVE. Власти даже рассматривают вопрос о переводе пациентов с COVID-19 в другие страны, а местные медики открыто заявляют о коллапсе в сфере здравоохранения.
В Португалии к дверям приёмных отделений постоянно подъезжают машины скорой помощи. На фоне того, что (в стране. — ИноТВ) почти 6500 госпитализированных и более 700 человек находятся в реанимации, многие медики уже открыто говорят о коллапсе.
ХАВЬЕР ГАЛЛЕГУ, хирург: Происходит следующее: из-за большого количества машин скорой помощи, на которых пациентов доставляют в больницы, образуются очереди. И поскольку людей не получается осмотреть в приёмном отделении, то им оказывают помощь прямо в машине.
Некоторым больницам, наподобие этой, находящейся на окраине Лиссабона, пришлось перевести полсотни пациентов в другие центры.
«Из-за чрезмерной нагрузки на кислородную сеть», — поясняет старший медбрат.
Министр здравоохранения не исключает того, что придётся обратиться за помощью к международному сообществу. Обсуждается вопрос о переводе пациентов с коронавирусом в больницы других стран.
Наша страна (Испания. — ИноТВ) находится ближе всех.
И чтобы попытаться ослабить давление на общественное здравоохранение, правительство оборудовало военные госпитали, наподобие этого.
Португалия находится на карантине с 15 января. Сейчас страна переживает худший момент с начала пандемии. В общем умерших уже 11 тысяч человек, из них почти 300 — за последние сутки.
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