Euronews: Европарламент напомнил Португалии главные задачи на посту председателя ЕС

Европарламент напутствовал Португалию, которая вступила на пост председателя Евросоюза. Борьба с безработицей и неравенством, преодоление последствий пандемии и экономического спада — об этих ключевых задачах евродепутаты напомнили Лиссабону, который представил собственный план на ближайшие полгода. Председатель Еврокомиссии также объявила, что будет разработан новый механизм для ускоренного распространения вакцин не только в ЕС, но и в соседних с ним странах, передаёт Euronews.
Преодоление безработицы и социального неравенства, борьба с коронавирусом и экономическим спадом — такие задачи депутаты Европарламента ставили перед премьер-министром Португалии, которая с начала года занимает по ротации пост страны — председателя Евросоюза. Антониу Кошта представил в Брюсселе шестимесячную программу председательства.
МАНФРЕД ВЕБЕР, лидер Европейской народной партии из Германии: 2021-й должен стать годом, когда мы говорим о рабочих местах и экономических вопросах. Мы поддерживаем идею «социальной Европы», в которой самое важное — чтобы у людей были рабочие места. Особенно у молодого поколения.
МАНОН ОБРИ, евродепутат из Франции: В одном из самых богатых уголков мира люди голодают! Страдания касаются всех слоёв нашего общества, нанося наиболее сильный удар по молодёжи. Я хочу сделать вам сильное предложение, которое имеет смысл: давайте объявим социальное чезвычайное положение!
Португальский премьер Антониу Кошта сообщил евродепутатам, что в марте он представит новый план действий по социальным и трудовым правам, который будет центральным элементом стратегии восстановления Евросоюза после пандемии.
АНТОНИУ КОШТА, премьер-министр Португалии: По-моему, все европейцы желают, чтобы в следующие полгода все 27 стран-членов успешно проводили кампанию вакцинации. Это необходимое условие для выполнения всего остального. Нам нужно завершить все законодательные шаги, чтобы утвердить новые финансовые инструменты, чтобы иметь исторический фонд восстановления и устойчивости. Он будет использоваться во время председательства Португалии для конкретной передачи денег компаниям и гражданам, чтобы мы возродили европейскую экономику.
Председатель Еврокомиссии объявила, что будет разработан новый механизм для ускоренного распространения вакцины не только по Евросоюзу, но и в соседних с ним странах.
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