Euronews: Европарламент напомнил Португалии главные задачи на посту председателя ЕС

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17:59 В Омской области прогнозируют морозы до -38 °С В Омскую область придут морозы до -38 °С, сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

17:57 Актёры дубляжа озвучили свою поездку по ЦКАД Актёры дубляжа Альберт Ибрагимов, Аниса Муртаева, Дарья Блохина и Карен Арутюнов озвучили свою поездку по ЦКАД.

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