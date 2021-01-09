«Неподдельное достижение»: корреспондент NYT объяснил, почему привился «Спутником V»

Хотя многие западные эксперты с большим подозрением отнеслись к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», корреспондент The New York Times Эндрю Крамер всё же решил рискнуть и привиться ею. По его словам, подобное решение он принял исходя из того, что вакцинацию прошло довольно много людей, из-за чего любые проблемы с препаратом уже были бы известны. Сыграла роль и доступность прививки.

«Вооружившись иглой, медсестра коротко спросила меня, готов ли я. Я сказал, что готов. Быстрый укол, затем просьба подождать полчаса в больничном коридоре на случай анафилактического шока, — который, к счастью, так и не случился», — пишет в своей статье для The New York Times Эндрю Крамер.

В прошлый понедельник, как рассказывает журналист, он, задвинув подальше свои опасения, привился первой дозой российской вакциной от COVID-19 под названием «Спутник V». История этого препарата, как это часто бывает в России, тесно переплетается с политикой и пропагандой, так как президент страны Владимир Путин объявил об одобрении вакцины ещё до начала испытаний поздней стадии. В результате западные учёные в течение нескольких месяцев беспрерывно критиковали эту прививку. «Как и у многих российских граждан, которые не питали доверия к новой вакцине и говорили, что лучше посмотрят, что будет дальше, прежде чем прививаться самим, у меня были на её счёт некоторые сомнения», — вспоминает Крамер.

Только вспомните историю выхода российского препарата в свет: одобрив его ещё в августе, российские чиновники поспешили заявить о победе в гонке вакцин — точно так же, как Москва заявила о победе в космической гонке десятилетия назад после выхода спутника в космос. В то же время на тот момент несколько других возможных вакцин ещё находились в процессе тестирования.

За всем этим последовала целая серия спорных сообщений. Сторонники препарата утверждали, что массовая вакцинация начнётся сначала в сентябре, а затем и в ноябре. При этом в реальности она начала набирать обороты только в прошлом месяце или, иными словами, совпала с вакцинацией на территории Великобритании и США.

На всё это наложились подозрения, что российское правительство, чью репутацию изрядно подмочили обвинения в отравлении диссидентов и олимпийском допинге, мухлюет с данными об эффективности вакцин в ходе клинических испытаний исходя из соображений национальной гордости и маркетинга.

Более того, когда компании Pfizer и BioNTech сообщили, что показатель эффективности их вакцины превысил 91%, связанная с Кремлем фирма, которая занималась продвижением «Спутника V», сообщила о 92% эффективности своего препарата, позднее повысив её до 95%. Впоследствии, правда, российские чиновники несколько откорректировали свои оценки, заявив о том, что «Спутник V» показал уровень эффективности в 91,4%.

«Но с точки зрения пациента, какая разница? Согласно окончательным известным данным, с помощью вакцины он в 9 из 10 избежит COVID-19... Свою критику западные эксперты в основном сосредоточили на вызывающем вопросы раннем одобрении препарата, но не на конструкции вакцины, которая похожа на прививку производства Оксфордского университета и компании AstraZeneca», — отмечает корреспондент.

Хотя кое-кто по-прежнему относится к вакцине с настороженностью, а её создатели пока не опубликовали подробный отчёт о побочных эффектах, российское правительство уже привило около миллиона своих граждан, а также поставляет препарат в Белоруссию, Аргентину и ряд других стран. Это, как считает Крамер, указывает на то, что любые серьёзные побочные эффекты, не вскрытые в ходе исследований, к настоящему времени уже были бы известны.

В итоге политизация вопроса разработки вакцины по существу отодвинула на второй план реально неплохие результаты испытаний, которые, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских учёных.

При этом стоит добавить, что в данном случае российские учёные продолжили долгую и славную историю разработки вакцин в стране. В частности, в советский период борьба с инфекционными заболеваниями была приоритетной задачей властей, а экспорт вакцин в развивающиеся страны — элементом дипломатии холодной войны.

Более того, Советский Союз и Соединённые Штаты пошли на сотрудничество друг с другом в деле уничтожения такой болезни как оспа с помощью вакцины. Кроме того в 1959 году команда советских учёных — состоящая из мужа и жены — успешно испытала первую в мире вакцину с живым вирусом против полиомиелита на собственных детях.

Прошлой же весной главный разработчик «Спутника V» Александр Гинцбург последовал этому обычаю, привившись вакциной от коронавируса ещё до объявления о завершении испытаний на животных.

Покровители «Спутника V» сравнивали вакцину с автоматом Калашникова, имея в виду его эффективность и простоту конструкции. «Мне даже повезло избежать некоторых распространённых побочных эффектов «Спутника V» вроде сильной головной боли или повышенной температуры», — делится впечатлениями Крамер.

В то же время помимо исчезновения опасений насчёт препарата на решение журналиста привиться российской вакциной повлияла и куда более прагматичная причина: её доступность. В российские клиники не стоят огромные очереди, а сами они не страдают от логистического хаоса, который подчас возникает в центрах вакцинации в США и других странах.

В России массовая вакцинация началась с медработников и учителей, затем распространившись на лиц старше 60 лет или людей с патологиями, которые повышают их уязвимость к более тяжёлым заболеваниям. Укол могут получить также люди, работающие в ряде профессий, которые, как считается, подвержены повышенному риску: кассиры, работники городских органов власти, профессиональные спортсмены, водители автобусов, полицейские и — что пришлось очень кстати для Крамера — журналисты. Между тем, совершенно непонятно, располагает ли Россия достаточными производственными мощностями, чтобы удовлетворить спрос в долгосрочной перспективе.

На данный момент учитывая, что многие россияне не питают к своей системе здравоохранения и вакцине большого доверия, ажиотажного спроса на прививки не видно. По наблюдениям автора, первый центр вакцинации, в котором он оказался ещё в декабре, пришлось закрыть досрочно, так как на вакцинацию пришло слишком мало людей.

В то же время, как это ни парадоксально, в столице вакцина пользуется высоким спросом среди образованных людей — прослойке населения, в которой традиционно сильны оппозиционные настроения и которая не питает большой любви к Путину — главному стороннику вакцины. Однако, когда речь зашла о здоровье, многие из них «закатали рукава» и отправились прививаться.

«Получил второй компонент «Спутника» в плечо», — написал в своём Facebook сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Десницкий. Своих же подписчиков он предупредил, что «истерики в стиле «продался, гад, кровавому режыму» и «всех нас тут за идиотов держит» будут удаляться будут вместе с истерящими». (Орфография сохранена. — ИноТВ).

Как и Десницкий, Крамер был готов рискнуть. Снежным утром в поликлинике № 5 он заполнил анкету с вопросами о хронических заболеваниях, заболеваниях крови или болезнях сердца. Затем предъявив журналистское удостоверение и ответив на пару вопросов об аллергиях, корреспондент около часа прождал своей очереди в коридоре больницы.

Рядом с ним сидела 65-летняя работница коммунальной сферы по имени Галина Чупыль.

«Конечно, я рада, — ответила она на вопрос о том, что думает о прививке. — Болеть никому не хочется».

«Я согласился», — отмечает Эндрю Крамер.