Focus: инфекционист диагностировал Меркель «кубинский синдром»

Правительство Германии ввело общество в состояние страха постоянными угрозами новых ограничений, утверждает инфекционист Маттиас Шраппе в интервью журналу Focus. По его словам, статистика не должна оказывать серьёзного влияния на продление локдауна. Он считает, что Меркель подвержена так называемому кубинскому синдрому: канцлер окружила себя лишь теми людьми, кто разделяет её мнение.

В ведомстве канцера было принято решение о новом продлении локдауна. Иного не ожидал инфекционист Маттиас Шраппе, который выступает против локдауна как единственного «тормоза» коронавируса. Профессор медицины и бывший федеральный советник по вопросам здравоохранения хотел бы, чтобы у правительства было больше смелости действовать — и в то же время лучше защищать уязвимые группы населения, сообщает Focus.

По словам Шраппе, продления локдауна следовало ожидать. Проблема заключается в том, что введение ограничений очень легко использовать для улучшения показателей заболеваемости. Логика этого инструмента состоит в том, что его необходимо использовать постоянно. В противном случае статистика заражений снова ухудшится. Поэтому инфекционист опасается, что этот «неадекватный инструмент» будет прочно «забетонирован» в немецкую политику.

В любом случае статистика заболеваемости зависит от масштабов тестирования: если проводится много тестов, число новых случаев будет высоким, если тестов меньше, то и цифры будут низкими. Поэтому, считает он, статисткой можно манипулировать.

По мнению инфекциониста, угроза, которую представляют мутации, является не более чем пропагандой. Исследования не доказали большую опасность новых штаммов. Все вирусы постоянно меняются. И якобы «более заразный британский вариант» ещё не превратился в серьёзную проблему на практике. Но если продолжать в том же духе, всегда найдутся новые аргументы против снятия ограничений. Правительство ввело общество в состояние страха. И, как считает Шраппе, эта «ситуация стала ужасной».

Шраппе уверен, что более суровые наказания за нарушение ограничений не исправят ситуации — запрещениями и угрозами ничего не добиться. В любом случае люди ищут лазейки, особенно когда видят, что любые меры бесполезны. Заставить граждан прислушаться можно лишь с помощью убеждения и разумных концепций. Руководство должно также признать ошибки. Если бы Ангела Меркель однажды сказала: «У нас пока не особенно получается всё уладить. Мы начнём всё сначала, и для этого нам нужны вы все», — настроение и готовность оказывать помощь друг другу сразу бы улучшились.

По словам Шраппе, проблема заключается в том, что Меркель «зарылась в туннель». В исследованиях это называется «кубинским синдромом» — группа лидеров окружает себя только теми людьми, которые разделяют то же мнение. В таком случае они продолжают делать одни и те же ошибки.

Для того чтобы начать всё «с чистого листа» в борьбе с коронавирусом, федеральное правительство в первую очередь должно заняться экспериментами с профилактикой и отказаться от постоянных угроз введения локдауна. Политическому руководству следует заявить: «Мы сейчас экспериментируем без гарантированного успеха». Например, можно полностью открыть детские сады в одной из федеральных земель, подождать две недели и исследовать эксперимент. Если он сработает, то практику можно распространить и на другие федеральные земли.

Инфекционист утверждает, что человечество никогда не избавится от коронавируса. Людям придётся жить с коронавирусом и болезнями, которые он вызывает. Заразятся дети, приобретут частичный иммунитет, и если они заразятся во взрослом возрасте вновь, у них всего лишь появится насморк. Так будет и дальше, резюмирует Шраппе в интервью с Focus.