ARD: глава комиссии по вакцинации рассчитывает на одобрение «Спутника V» в Германии

Председатель постоянной комиссии по вакцинации в Германии Томас Мертенс выразил надежду на то, что «Спутник V» пройдёт процедуру одобрения в Евросоюзе, сообщает ARD. По его словам, Россия предоставила в распоряжение европейского регулятора «все необходимые данные». Как утверждает Мертенс, ранее в Германии существовали «серьёзные опасения по поводу безопасности вакцин, разработанных в сжатые сроки», поэтому процесс одобрения «Спутника V» начался лишь недавно.

Председатель постоянной комиссии по вакцинации в Германии Томас Мертенс рассчитывает на то, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» пройдёт процедуру одобрения в Евросоюзе в соответствии с правилами. Мертенс сообщил, что на данный момент в медицинских журналах было опубликовано лишь несколько исследований. Однако он полагает, что российская сторона предоставила все необходимые данные в Европейское агентство лекарственных средств (EMA), сообщает ARD.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, Россия подала документы на одобрение «Спутника V» в EMA две недели назад. Мертенс приветствует этот шаг: «Я был бы очень рад, если бы эта вакцина дала нам возможность расширить наш портфель вакцин».

Несмотря на то что «Спутник V» применяется в России уже в течение полугода, Мертенс не видит причин, по которым ЕС должен был стремиться заполучить вакцину раньше. По его словам, в России вакцина была одобрена на основании критериев, не принятых в ЕС.

Мертенс напомнил, что в Германии существовали серьёзные опасения по поводу безопасности вакцин, разработанных в сжатые сроки. «Если придерживаться той же логики, нельзя, безусловно, требовать одобрения, покупки и применения другой вакцины без проведения испытаний», — утверждает он.

Во вторник российские исследователи опубликовали дополнительные подробности о вакцине «Спутник V». По новым данным, эффективность вакцины составляет 91,6%. Результаты были опубликованы в известном медицинском журнале Lancet.

Теперь в Кремле заявляют об «очень важной публикации», которая «продемонстрировала надёжность и эффективность российской вакцины». Как отмечает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ежедневно ​​количество стран, которые регистрируют «Спутник V», увеличивается. «В самое ближайшее время имеется в виду наладить производство вакцины и в зарубежных странах», — утверждает Песков.

Начав вакцинацию полгода назад, Россия попала под шквал критики. В тот момент третья фаза испытаний вакцины была ещё не завершена, и информация о ней не публиковалась. Тем не менее Кремль разрешил её широкое применение в России, пишет ARD.

На онлайн-конференции министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что вопрос производства вакцины «Спутник V» уже рассматривается в Европе. По его словам, в процессе обсуждений с российской стороной позвучала соответствующая просьба. «Мы также можем поддержать производство вакцины, которая ещё не одобрена или вообще не одобрена в Европе», — подчеркнул политик.

Министр здравоохранения отметил, что он рад любой вакцине, которая демонстрирует эффективность, является безопасной и способна изменить ситуацию: «Сертифицирующий орган просто должен рассмотреть, в какой степени это относится к «Спутнику V». Он сообщил, что уже установлен контакт и начата официальная процедура одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств.

Канцлер Ангела Меркель также выразила готовность использовать российскую вакцину в Германии. Меркель заявила, что в ЕС приветствуется любая вакцина, но допущена она будет лишь в том случае, если Европейскому агентству лекарственных средств будут предоставлены «все необходимые данные».

Тем временем власти Мексики выдали разрешение на экстренное применение российской вакцины. Мексика стала первой страной в Латинской Америке, начавшей прививочную кампанию. До сих пор использовалась лишь вакцина Pfizer/BioNTech, но одобрение получил и препарат от компании AstraZeneca, передаёт ARD.