«Потеряла компас» — Die Welt о политике Меркель в борьбе с коронавирусом

Канцлер Германии сейчас постоянно появляется на телевидении и в прессе, однако доверие граждан к правительству всё равно снижается, отмечает немецкая газета Die Welt. По мнению экспертов, Ангела Меркель слишком старается убедить население следовать коронавирусным правилам и выступает перед общественностью чересчур часто, что в итоге приводит к обратному эффекту.

Ангела Меркель сейчас постоянно появляется на телеэкранах и в газетных заголовках, но данные статистики показывают, что правительство Германии теряет поддержку граждан на фоне коронавирусного кризиса, сообщает немецкая газета Die Welt.



По данным последнего опроса института изучения общественного мнения YouGov, проведённого по заказу немецкого пресс-агентства, только 50% опрошенных оценили действия правительства в условиях кризиса скорее положительно. В октябре это число составляло 57%, а в первую волну коронавируса в апреле — 67%.



Исследователь Франк Розелиб считает, что в этом отчасти виновата и сама канцлер Ангела Меркель. На прошлой неделе она выглядела во время телеинтервью, «как школьница на слушании», после того как её «застукали за списыванием», считает эксперт. По сравнению с почти идеально выстроенным телевизионным обращением в прошлом марте это было «грандиозно». По мнению Розелиба, «сейчас компас, похоже, потерян».

Отдельные высказывания Меркель — например, о том, что с кампанией по вакцинации в целом не всё идёт плохо, — оставляют у людей неприятное чувство, как будто политические круги ничему не хотят учиться на прошлых ошибках. «Именно канцлер может позволить себе в мягкой форме признать свою вину, потому что в первые фазы пандемии она проделала действительно хорошую работу», — утверждает Розелиб.



С его точки зрения, в скором времени доверие к правительству в Германии может снизиться ещё больше: «Если политикам в скором времени не удастся сделать свои решения в кризисном управлении ясными и убедительными, доверие скоро может пошатнуться среди тех граждан, которые далеки от ковидных скептиков».



Специалист по коммуникации и политологии Андреа Рёммеле обращает внимание на то, каким образом и как часто Меркель сейчас предстаёт перед общественностью. «Сейчас, когда ситуация становится щекотливой, Меркель больше не отправляет своего министра здравоохранения, а выступает сама». Это связано в том числе с тем, что министр здравоохранения Йенс Шпан отчасти отклоняется от её курса и то и дело говорит об ослаблениях мер по борьбе с коронавирусом. «Меркель сейчас беспощадно превращает это в дело босса». Кроме того, канцлер отметила, что все немного устали от коронавируса, а тут ещё появились мутировавшие штаммы. Поэтому Меркель хочет привлечь внимание людей и убедить их соблюдать все необходимые меры. Над доверием и согласием приходится работать постоянно. Политолог Карл-Рудольф Корте тоже придерживается мнения, что «политическая коммуникация — это ключ к тому, чтобы заполучить солидарность по всем решениям».



Эксперт по урегулированию кризисов Франк Розелиб в этой ситуации советует правительству Германии действовать спокойнее и увереннее. Из кризисных исследований известно, что эпидемии в Европе обычно продолжались от 18 до 20 месяцев. Поэтому он ожидает, что ограничения продержатся ещё как минимум до осени 2021 года. «Вторая половина пандемии только началась, а канцлер, на самом деле, как и весной непосредственно в начале локдауна, выступает в качестве козыря в действительно горячую фазу кризисной коммуникации». И к телевизионному «шапито» Меркель прибегла рановато, отметил исследователь в беседе с журналистами Die Welt.