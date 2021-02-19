Daily Mail: очередной удар для ЕС — Европа не получила треть запланированных вакцин Pfizer
Евросоюз не получил около 10 млн доз вакцины от коронавируса компании Pfizer, которые должны были поступить ещё в декабре прошлого года. Как отмечает Daily Mail, это стало очередным ударом для ЕС, куда ранее были также задержаны поставки препаратов от COVID-19 AstraZeneca и Moderna.
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