Daily Mail: очередной удар для ЕС — Европа не получила треть запланированных вакцин Pfizer

В Брюсселе объявили о том, что не получил около 10 млн доз вакцины компании Pfizer, что составляет треть запланированных к поставке доз, передаёт Daily Mail. При этом там отметили, что компания обязалась восполнить недостающее количество доз до конца марта.

Евросоюз не получил около 10 млн доз вакцины от коронавируса компании Pfizer, которые должны были поступить ещё в декабре прошлого года. Как отмечает Daily Mail, это стало очередным ударом для ЕС, куда ранее были также задержаны поставки препаратов от COVID-19 AstraZeneca и Moderna.

В Брюсселе отметили, что не поступила примерно треть поставок, которых ожидали от американского производителя лекарств.

Издание напоминает, что в Великобритании после выхода страны из Европейского союза прививку получили 24,3 человека на 100 тыс. британцев, при этом в среднем по странам ЕС это показатель остаётся на уровне 5,19 на 100 тыс. человек.

Это вынудило бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофштадта признать «фиаско» союза в вопросе вакцинации. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается переложить ответственность на производителей вакцин, которые доставили недостаточно доз.

На этой неделе компания Pfizer доставила в ЕС 4,8 млн доз вакцины от COVID-19, которую она разработала вместе с немецким партнёром BioNTech, тем не менее это на 10 млн доз меньше, чем было оговорено.

При этом в Брюсселе подтвердили, что компания обязалась доставить недостающие дозы до конца марта. Ожидается, что около пяти млн доз будут доставлены на следующей неделе и в первую неделю марта. В свою очередь, в компании Pfizer от комментариев отказались, назвав графики поставок вакцины конфиденциальным вопросом, сообщает Daily Mail.