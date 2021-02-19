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Daily Mail: очередной удар для ЕС — Европа не получила треть запланированных вакцин Pfizer

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В Брюсселе объявили о том, что не получил около 10 млн доз вакцины компании Pfizer, что составляет треть запланированных к поставке доз, передаёт Daily Mail. При этом там отметили, что компания обязалась восполнить недостающее количество доз до конца марта.
Daily Mail: очередной удар для ЕС — Европа не получила треть запланированных вакцин Pfizer
Reuters

Евросоюз не получил около 10 млн доз вакцины от коронавируса компании Pfizer, которые должны были поступить ещё в декабре прошлого года. Как отмечает Daily Mail, это стало очередным ударом для ЕС, куда ранее были также задержаны поставки препаратов от COVID-19 AstraZeneca и Moderna.

В Брюсселе отметили, что не поступила примерно треть поставок, которых ожидали от американского производителя лекарств.
 
Издание напоминает, что в Великобритании после выхода страны из Европейского союза прививку получили 24,3 человека на 100 тыс. британцев, при этом в среднем по странам ЕС это показатель остаётся на уровне 5,19 на 100 тыс. человек.
 
Это вынудило бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофштадта признать «фиаско» союза в вопросе вакцинации. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается переложить ответственность на производителей вакцин, которые доставили недостаточно доз.
 
На этой неделе компания Pfizer доставила в ЕС 4,8 млн доз вакцины от COVID-19, которую она разработала вместе с немецким партнёром BioNTech, тем не менее это на 10 млн доз меньше, чем было оговорено.
 
При этом в Брюсселе подтвердили, что компания обязалась доставить недостающие дозы до конца марта. Ожидается, что около пяти млн доз будут доставлены на следующей неделе и в первую неделю марта. В свою очередь, в компании Pfizer от комментариев отказались, назвав графики поставок вакцины конфиденциальным вопросом, сообщает Daily Mail.
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Daily Mail Великобритания Европа
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