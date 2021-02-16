CNN: уйма амбиций, мало возможностей — проблема с вакциной и «унижение» в Москве обнажили недостатки ЕС

В последнее время ЕС столкнулся с чередой кризисов, которые поставили под вопрос адекватность работы его руководства, пишет старший продюсер CNN Люк Макги. Среди таких проблем журналист выделяет неэффективную стратегию по вакцинированию и визит в Россию главного дипломата блока Жозепа Борреля, которые многие на Западе сочли «унижением» Брюсселя.

«2021 год только начался, но уже успел вскрыть ограничения, присущие Европейскому союзу. Хотя ЕС не привыкать к кризисам, в последние несколько недель возникли проблемы, которые подчёркивают пропасть между грандиозными амбициями Брюсселя и его возможностями», — пишет старший продюсер CNN Люк Макги.

По его словам, дела настолько плохи, что двух самых высокопоставленных чиновников блока призывают уйти в отставку. При этом серьёзные претензии предъявляются исполнительному органу ЕС, Европейской комиссии.

Самая насущная проблема — скандал с вакцинами против COVID-19. В начале пандемии Брюссель осознал, что спешка с вакцинами может привести к тому, что богатые государства-члены сделают огромные запасы лекарств, а бедным придётся полагаться на их благотворительность. Он вмешался и заключил сделки с производителями по более выгодной цене, чем могли договориться отдельные страны.

Большинство государств-членов были довольны этой ситуацией — до тех пор, пока Великобритания не начала прививать своих граждан быстрее ЕС. Еврокомиссия решила отреагировать на эту проблему угрозой создать пограничный контроль экспорта вакцин от COVID-19 в Ирландии, что может привести к возобновлению межрелигиозного насилия. Государства-члены пришли в ярость из-за того, что с ними не проконсультировались.

Член ирландского правительства Нил Ричмонд утверждает, что предложение исполнительного органа ЕС о пограничном контроле вызвало настоящий «взрыв» негодования. «Они признали, что эта идея была неправильной, и отменили её. Но, боже мой, как же это навредило авторитету комиссии!» — добавил он.

Действительно, президента комиссии Урсулу фон дер Ляйен вызвали в Европейский парламент, требуя объяснить свои действия и уйти в отставку. Она согласилась, что ЕС допустил ошибки при закупке вакцин, заявив, что они «опоздали с одобрением» и были настроены «слишком оптимистично относительно массового производства». Она также выразила глубокое сожаление, что вызвала тревогу о стабильности в Северной Ирландии.

Головной боли фон дер Ляйен добавил верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель. Он также столкнулся с призывами покинуть свой пост после «катастрофического визита» в Москву, где Брюссель «был унижен» на совместной конференции главы дипломатии блока с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Боррель явно не был подготовлен к тому, что Лавров умеет «мастерски использовать СМИ». Он воспользовался пресс-конференцией, чтобы назвать ЕС «ненадёжным партнёром», а верховный представитель дипломатии Брюсселя ничего не сказал ему в ответ.

«К встрече с российскими властями нужно готовиться. Лавров получил именно то, что хотел: раскритиковал ЕС, вызвал переполох в СМИ и оказал внутреннее давление на Борреля», — считает бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб.

Кроме того, под большим вопросом оказалось утверждение комиссии, что она защищает демократию внутри блока. На прошлой неделе суд Будапешта оставил в силе решение Венгерского совета СМИ о прекращении вещания последней оставшейся независимой радиостанции страны, отмечает Макги.

По словам журналиста, комиссар ЕС по правам человека в ужасе написал в Twitter об «очередном нападении на демократию» со стороны премьера Венгрии Виктора Орбана. Хотя, как отметили многие, на «метящих в автократы» твиты не действуют.

«Из слабости комиссии неизбежно вытекает слабость ЕС. Но почему комиссия, которая на бумаге является самым мощным институтом Европы, работает вкривь и вкось?» — риторически спрашивает Макги.

Теоретически комиссия — это бюрократический орган, который, как предполагается, несёт ответственность перед парламентом. Однако по мере её роста она превратилась в политическую организацию.

«Высокомерие власти парализует. Эта комиссия ведёт себя как правительство и работает с правительствами государств-членов, а парламент не в состоянии привлечь их к ответственности», — говорит член Европарламента Софи ин 'т Вельд. «Тот факт, что Боррелю и фон дер Ляйен сошли с рук эти ошибки, подрывает весь ЕС», — добавляет она.

Слово «высокомерие» часто встречается в разговорах о Еврокомиссии. «Что касается вакцин, они позволили своей собственной риторике о возможных действиях выйти из-под контроля. Теперь во всём, что идёт не так, можно винить Брюссель, даже если внедрение (вакцин. — ИноТВ) осуществляется государствами-членами», — поясняет бывший сотрудник комиссии.

Действительно, в разных странах качество медицинских услуг заметно отличается, и некоторые вакцинируются быстрее, чем другие. Однако обвинять Брюссель — «популярное развлечение европейских правительств, когда что-то идёт не так». Тот факт, что комиссия сыграла такую активную роль в европейской программе вакцинации и традиционно чудовищно справляется с пиаром, делает фон дер Ляйен и её подчинённых уязвимыми для критики, подчёркивает Макги.

Во многих политических вопросах комиссия не имеет реальных полномочий и может действовать только в организационном качестве. По мнению экс-сотрудника, организации «важно не зацикливаться на громких заявлениях в таких областях, как внешняя политика или моральное лидерство», когда национальные интересы могут перечеркнуть все планы.

Руководство Еврокомиссии также критикуют за излишнюю близость к канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, двум наиболее влиятельным лидерам Европы. «Она (фон дер Ляйен. — ИноТВ) получила одобрение на свою должность с перевесом всего лишь в девять голосов, полагаясь на евродепутатов Орбана. Как она может быть независимой, когда дело касается Франции, Германии или Венгрии?» — рассуждает голландский социал-демократ в Европарламенте Кати Пири.

Возможно, было бы ошибкой возлагать всю вину на фон дер Ляйен. Но то, что её комиссия действительно поддерживает тесные связи с Европейским советом, вызывает недовольство у тех, кто считает, что Брюссель должен действовать независимо в интересах ЕС.

То, как власть работает внутри Совета ЕС, часто вызывает недоумение у посторонних. В большинстве случаев решения в нём принимают богатые страны, обращает внимание автор статьи.

«Когда Греции потребовалась помощь, именно Германия настаивала на жёсткой экономии. Что касается внешней политики, то экономические приоритеты Германии и Франции перевешивают заботу о правах человека при заключении сделок с Китаем», — отмечает политолог Даниэль Келемен.

Такое положение вещей очень сильно влияет на внешнюю политику Европы. «У вас есть 27 государств-членов, которые действуют в своих национальных интересах. У вас есть дипломаты, которые проводят брифинги для журналистов по каждому вашему заявлению. И вам необходимо координировать внешнюю политику, которой на самом деле не существует», — комментирует работу ЕС Стубб.

Пири соглашается: большая часть нашей внешней политики ЕС — это реакция на «что-то плохое». При этом она, в первую очередь, винит в этой ситуации Берлин и Париж. «В случае с Россией, Турцией и Китаем мы делаем заявления, когда имеют место нарушения прав человека, но подчёркиваем необходимость экономического сотрудничества. Это не изменится, пока крупнейшие государства-члены ставят свою экономику выше морального императива», — говорит она.

Ещё одна странная особенность Совета заключается в том, что он даёт отдельным государствам-членам возможность отменять определённые меры, которые им не нравятся. Одним из наиболее спорных вопросов является лишение страны права голоса в рамках 7-й статьи Договора о Европейском союзе.

Проблема 7-й статьи в том, что она требует единогласной поддержки. Поэтому Польша и Венгрия, которым неоднократно грозили этим наказанием за подрыв верховенства права, всегда могут вступиться друг за друга во время голосования. А предложенный фон дер Ляйен механизм для борьбы с подобными нарушениями, вероятно, оказался несостоятельным.

Келемен считает, что нежелание комиссии наказывать правонарушителей является побочным продуктом её стремления стать более политизированной: «Технократическая комиссия вполне могла бы сказать: «Вы нарушили правила, поэтому мы навязываем этот механизм». Политическая комиссия рассматривает последствия своих действий в другом контексте».

ЕС — это гибридная экосистема. При должной работе его исполнительная ветвь власти определяет общую политику в тех областях, в которых это имеет смысл. Затем государства-члены формируют эту политику, после чего Европейский парламент изучает и одобряет её.

Однако критики считают, что комиссия дошла до той точки, когда она получила огромную власть в «брюссельском пузыре». Но при этом она работает по указанию государств-членов, в то время как к Европарламенту проявляют неуважение, а его работа подрывается.

Многие еврофилы считают, что ЕС отчаянно нуждается в реформировании. Со стороны блок часто выглядит позитивным проектом, выстроенным на идее единства после столетий конфликтов. Тем не менее многие, кто присматривается повнимательнее, полагают, что в нынешнем виде Евросоюз в определённой степени представляет собой «безнадёжный случай», внутренняя борьба за власть не позволяет ему стать настоящей глобальной державой XXI века.

«И в то время как континент пытается справиться с панъевропейскими кризисами в самый сложный момент в истории блока, трудно избавиться от ощущения, что на самом деле никто ни за что не отвечает», — заключает Люк Макги.