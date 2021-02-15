Valeurs actuelles: неэффективная стратегия ЕС по вакцинированию преследует политические цели

Европейская политика по вакцинированию направлена не на защиту населения от COVID-19, а на реализацию планов Брюсселя по федерализации ЕС, рассуждает на страницах Valeurs actuelles политик Жан-Фредерик Пуассон. По его словам, централизованный подход замедляет принятие решений и делает неэффективной кампанию по вакцинации, которую с большим успехом проводит покинувшая Евросоюз Великобритания.

Европейская стратегия вакцинирования нацелена не на сохранение здоровья населения, а в большей степени на реализацию её политических целей, пишет в Valeurs actuelles председатель политического движения VIA и кандидат на президентских выборах 2022 года Жан-Фредерик Пуассон.

Сосредоточив в своих руках логистику кампании по вакцинации, Еврокомиссия присвоила себе прерогативу, обычно закреплённую за суверенными государствами. Таким образом руководящий орган ЕС хотел создать «централизованный европейский подход», который официально одобрили Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, выступившие за введение вакцинации в рекордные сроки. Однако эта стратегия оказалась контрпродуктивной по сравнению с другими странами (Израилем или Великобританией), которые напрямую заключили договоры на вакцину.

Как указывает Пуассон, ЕС в своей кампании по вакцинации столкнулся с задержками и некомпетентностью. Еврокомиссия объясняет это промедление своей осторожностью, чтобы якобы избавить европейцев от осложнений после использования некачественной вакцины. Однако на самом деле задержка вызвана пересмотром условий продажи с фармацевтическими компаниями: ранее ЕС собирался подписать контракт, в котором с лабораторий снимается финансовая и юридическая ответственность за побочные эффекты прививок. Обнародование этого положения привело к общественному возмущению, и комиссии пришлось пересмотреть условия договора. «С тех пор она рядится в маску добродетели и охотно критикует те страны, которые подписали это условие, и поэтому получили вакцину раньше», — подчёркивает автор статьи.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также объясняет промедление желанием получить вакцину по самой низкой цене, чтобы самые бедные европейские страны смогли получить доступ к этому «общему благу». Но на самом деле, отмечает Пуассон, стратегия ЕС задержала группу государств-членов, по крайней мере тех, кто спокойно дожидался, когда Европа договорится с лабораториями. Венгрия и Австрия, напротив, закупили русскую вакцину «Спутник V» и таким образом показали, что их интересы расходятся с интересами Еврокомиссии.

Что касается Франции, то она получила исключительную возможность наладить производство классической вакцины на своей территории благодаря франко-австрийской лаборатории Valneva. Однако, запутавшись в централизаторской логике Европы, Париж, несмотря на настойчивые просьбы, не воспользовался этим шансом и позволил себя обыграть Великобритании, которая быстрее приняла решение. Таким образом британцы получили исключительное право на 60 млн доз вакцины осенью этого года и смогут воспользоваться технологией, которую отрабатывают со времён Луи Пастера. Франции же придётся пропустить свою очередь и дожидаться 2022 года, чтобы получить такой же заказ.

Таким образом Великобритания смогла действовать быстро, гибко и прагматично — даже быстрее с тех пор, как благодаря брекситу избавилась от медлительности брюссельской бюрократии, подчёркивает автор статьи. В то же время Евросоюз потерялся в стратегии глобальной вакцинации, игнорируя реальные возможности и заставляя все входящие в него страны ждать под надуманными предлогами. Настаивая на осторожности по отношению к вакцине, Брюссель забывает, что она эффективна только тогда, когда всё население получит по две дозы в короткий промежуток времени. Кроме того, варианты вируса заставляют опасаться, что придётся каждый год выпускать новую вакцину для новых мутаций — что на руку фармацевтическим компаниям.

Наконец, пишет Жан-Фредерик Пуассон в статье для Valeurs actuelles, не стоит забывать о политической цели, которую не прекращал преследовать Евросоюз: он пользуется кризами, чтобы усилить свой суверенитет и продвигать идею федеральной Европы. Этим объясняется отсутствие в ЕС здравой стратегии, в которой, например, уделялось бы большее значение предотвращению заболевания коронавирусом (приём витамина D, цинка, дексаметазона, кортйикоидов). Такие предупредительные меры не подходят для её идеологии, а в стратегии по вакцинации главным образом преследуются политические цели, а не борьба с пандемией.