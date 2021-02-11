Euronews: Сербия без поддержки ЕС вышла в лидеры по вакцинации

14:40
Инфекционист рекомендовал отменить масочный режим не раньше мая
Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что отменять обязательный масочный режим в России необходимо не раньше мая. Об этом информирует РИА Новости.
14:36
Матч Сафиуллина на Australian Open прерван из-за дождя
Поединок второго круга Australian Open с участием российского теннисиста Романа Сафиуллина был прерван из-за дождя.
14:32
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в Европе
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Европе.
14:25
Автобус с российскими рыбаками съехал в кювет в Норвегии
Автобус, в котором находились 38 рыбаков с российских траулеров, съехал в кювет в Норвегии, пять человек пострадали.
14:22
Широков считает бессмысленными попытки спасти ФК «Тамбов»
Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков высказался о ситуации с «Тамбовом», который испытывает финансовые проблемы.
14:16
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 263 551
В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 263 551.
14:06
Немков: миллион долларов, конечно, приятным бонусом не назовёшь
Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков прокомментировал анонс Гран-при промоушена, победитель которого получит $1 млн.
14:05
Песков сообщил о встрече Путина с главными редакторами СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин провёл встречу с главными редакторами ряда средств массовой информации.
14:04
Пассажиропоток авиакомпаний России в январе снизился на 38%
В январе 2021-го, согласно оперативным данным, российские перевозчики обслужили 5,5 млн пассажиров, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
14:03
В Подмосковье рассказали о подготовке к рекордным снегопадам
В Московской области с 11 по 14 февраля выпадет рекордное количество снега за последние несколько лет, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
14:02
В Подмосковье время дозвона до экстренных служб сократилось до восьми секунд
Министр госуправления Московской области Максим Рымар сообщил, что в регионе интегрировали систему–112 и номера экстренных служб. Теперь время дозвона сократилось до восьми секунд.
14:00
В Севастополе рассказали о работе по выплатам регионального маткапитала
В Севастополе рассказали о работе по выплатам регионального материнского капитала. Суммы в размере 100 тыс. рублей выдаются с 2020 года семьям при рождении второго ребёнка.
13:59
Эксперт по безопасности рассказал, что делать во время сильного снегопада
Эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов рассказал, что делать во время сильного снегопада.
13:59
В Оренбургской области предупредили о ледяном дожде
В Оренбургской области предупредили о мокром снеге и ледяном дожде в пятницу, 12 февраля.
13:55
Путин приветствовал выполнение Байденом обещания продлить ДСНВ
Администрация президента США Джо Байдена выполнила предвыборное обещание и продлила Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Россия это приветствует, заявил российский лидер Владимир Путин.
13:53
Лукашенко рассказал о тунеядцах в Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о тунеядцах в Белоруссии.
13:50
Федун отреагировал на изменения формата Лиги чемпионов
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением об изменении формата Лиги чемпионов УЕФА.
13:49
В МИД России отвергли концепцию ограниченной ядерной войны
Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона выступает категорически против концепции ограниченной ядерной войны.
13:41
Тренер по стрельбе высказался о двух штрафных кругах Мироновой в смешанной эстафете на ЧМ
Тренер по стрельбе сборной России по биатлону Алексей Волков подвёл итог смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке.
13:37
МВД возбудило 90 уголовных дел в связи с незаконными акциями
Министерство внутренних дел России сообщило, что по факту нарушений на несогласованных акциях в стране в январе и феврале возбуждено 90 уголовных дел.
13:36
Врач дал рекомендации по использованию защитных масок
Доктор биологических наук Алексей Аграновский дал рекомендации по использованию защитных масок.
13:34
МВД и СК напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях
МВД и Следственный комитет напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях.
13:30
Источник: в ХК «Сочи» полностью рассчитались с долгами перед игрокам и тренерским штабом
Перед игрокам и тренерским штабом хоккейного клуба «Сочи» полостью погасили долги по зарплате.
13:30
Боатенг покинул расположение «Баварии» в Катаре из-за смерти бывшей девушки
Защитник мюнхенской «Баварии» Джером Боатенг вернулся в Германию из расположения мюнхенского клуба на клубном чемпионате мира в Катаре.
13:26
Путин самостоятельно сообщит, когда привьётся от коронавируса
Президент России Владимир Путин самостоятельно сообщит, когда пройдёт вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
13:25
Лукашенко заявил, что для России смертельно опасно потерять Белоруссию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что для России смертельно опасна потеря Белоруссии.
13:24
В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от коронавируса в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал темпы массовой вакцинации от коронавируса в стране.
13:16
Ялтинский историко-литературный музей принят в Союз музеев России
Ялтинский историко-литературный музей (ЯИЛМ) стал членом Союза музеев России.
13:14
Бывшая девушка Боатенга умерла после расставания с игроком «Баварии»
В Германии умерла 25-летняя модель Касия Ленхардт, бывшая девушка защитника мюнхенской «Баварии» Жерома Боатенга.
13:12
В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Ульяновской области выявили 140 случаев COVID-19.
13:12
Лукашенко заявил, что Белоруссия не ждёт с протянутой рукой кредитов
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не страна-сателлит, которая ждёт с протянутой рукой субсидий и кредитов в обмен на отказ от собственного мнения и здравого смысла.
13:02
Спасатель рассказал, как вести себя во время снегопада
Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал, как вести себя во время снегопада.
13:02
В Удмуртии запустили программу по профилактике сколиоза у школьников
Волонтёры-медики запустили в Удмуртии региональную программу по профилактике сколиоза у школьников «ADIOS, сколиоз». Для реализации проекта весной 2020 года они выиграли грант Росмолодёжи.
13:00
Александрова поделилась ожиданиями от матча с Барти на Australian Open
Первая ракетка России Екатерина Александрова прокомментировала предстоящий матч третьего круга Australian Open против первой ракетки мира Эшли Барти.
12:55
В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Калининградской области зафиксировали 162 случая COVID-19.
12:55
МЧС выпустило предупреждение об аномальном похолодании в Крыму
В Крыму с 13 по 18 февраля температура опустится до –13 °С. Ожидаются сильная метель, гололёд и ураганный ветер.
12:55
В Пермском крае оценили ситуацию с COVID-19
За сутки в Пермском крае выявили 269 случаев COVID-19. Большинство заболевших — 221 — лечатся на дому, остальные проходят лечение в больницах.
12:55
В Ростовской области перезахоронили останки воинов, погибших в Великую Отечественную войну
На хуторе Чапаев Ростовской области перезахоронили останки воинов, погибших при освобождении Белокалитвинского района в годы Великой Отечественной войны.
12:54
Психолог рассказала, почему дети не слушаются родителей
Психолог Наталья Наумова рассказала, почему дети зачастую не слушаются родителей, и дала совет, как изменить ситуацию.
12:52
Прокуратура проведёт проверку качества уборки снега с улиц Нижнего Новгорода
В связи с погодными условиями прокуратура Нижегородской области организовала проверку качества уборки снега с улиц и дорог Нижнего Новгорода.
12:52
В АИПП оценили ситуацию с поставками бананов
Глава Ассоциации импортёров плодоовощной продукции (АИПП) Ольга Еремеева прокомментировала ситуацию с поставками бананов.
12:52
Синоптик рассказал о надвигающемся на Кубань шторме
Начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК «ТЦМП ЧС» Александр Колесник сообщил, что после потепления погода на Кубани переменится: температура упадёт, поднимется сильный ветер.
12:51
В Крыму суд арестовал мужчину по делу об убийстве ребёнка
Центральный районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, который обвиняется в убийстве своего семилетнего сына.
12:50
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин на заседании совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации на тему «Реабилитация после COVID-19: проблемы и возможности» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране.
12:47
Червиченко считает, что реформу ЛЧ лоббируют богатые клубы
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал перспективу реформирования Лиги чемпионов УЕФА.
12:47
В Гидрометцентре предупредили о резком изменении погоды в Челябинске
Начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменёва предупредила о резком изменении погоды.
12:47
В Калининградской области рассказали о мерах поддержки талантливой молодёжи
Руководитель регионального Агентства по делам молодёжи Калининградской области Денис Калиновский сообщил о грантовой поддержке талантливой молодёжи региона.
12:46
Определился соперник Хачанова в третьем круге Australian Open
Итальянский теннисист Маттео Берреттини обыграл чеха Томаша Махача в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
12:44
Морозов рассказал, как стал очевидцем драки болельщиков «Динамо» и «Спартака»
Защитник московского «Динамо» Григорий Морозов, выступающий в футбольном клубе «Уфа», рассказал об участии в драке с болельщиками московского «Спартака».
12:43
Лукашенко прокомментировал ход интеграции России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при дальнейшей интеграции Минска и Москвы страны должны полностью сохранять суверенитет.