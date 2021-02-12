Kurier: слова Лаврова отразили «ледяной тон» в отношениях Москвы и Брюсселя

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности разорвать отношения с Евросоюзом в случае введения новых санкций ещё раз подчёркивает «ледяной тон» отношений Москвы и Брюсселя, сообщает австрийская газета Kurier. Как утверждает издание, разрыв связей стал бы «решительным шагом». При этом слова Лаврова показывают, что для Москвы приоритетное значение имеют отношения с Германией, Францией и другими странами ЕС в отдельности, а не с Евросоюзом в целом.

Россия угрожает разорвать связи с Евросоюзом в случае дальнейших санкций со стороны ЕС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью, опубликованном на YouТube-канале ведомства, что страна к этому готова: «Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», сообщает австрийская газета Kurier.

Как утверждает издание, эта крылатая фраза, заимствованная из латинского языка — Si vis pacem para bellum, — представляет собой «решительную угрозу» и ещё раз подчёркивает недавний «ледяной тон» отношений Москвы и Брюсселя.

И без того напряжённые отношения России и Евросоюза «значительно охладились» из-за осуждения Алексея Навального, приговорённого к тюремному заключению сроком на несколько лет. Несколько европейских дипломатов подтвердили агентству Reuters, что ЕС может запретить въезд и заморозить банковские активы лиц из окружения президента России Владимира Путина.

О введении персональных санкций может быть объявлено на встрече министров иностранных дел Евросоюза, запланированной на конец февраля. Однако об экономических санкциях против России речи не идёт, подчёркивает Kurier.

Неделю назад Россия объявила о высылке дипломатов из трёх стран ЕС. Это произошло во время визита в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. «Серьёзное дипломатическое оскорбление» было плохо воспринято в Евросоюзе, и многие политики призвали к введению санкций против России.

После «аннексии Крыма»* и вооружённого конфликта на востоке Украины Евросоюз ввёл экономические санкции против России. Они будут действовать как минимум до конца июня 2021 года. Кроме того, как отмечает газета, весьма вероятным считается их продление.

Разрыв отношений между Россией и ЕС стал бы «решительным шагом». Однако это показывает, что, с точки зрения России, Евросоюз в целом гораздо менее важен, чем отдельные государства-члены. Отношения с Германией, Францией и большинством других стран, включая Австрию, имеют для Москвы приоритетное значение, пишет Kurier.

Алексей Навальный был арестован в январе после возвращения из Германии, где он лечился от «отравления, совершённого в России». Вскоре после этого он был приговорён к нескольким годам лишения свободы за нарушение правил условного осуждения по предыдущему делу. Из-за заключения его под стражу в России прошло несколько незаконных акций. Против их участников были задействованы силы правопорядка, передаёт издание.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).