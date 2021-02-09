Der Spiegel Оригинал

Spiegel: высылка Россией европейских дипломатов — не «кратковременный промах», а стратегический расчёт

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Высылка российских дипломатов из Германии стала лишь «ожидаемым ответом» на действия России, сообщает Der Spiegel. Как утверждает издание, объявление европейских дипломатов «персонами нон грата» нацелено не на прекращение диалога с Европой или Германией, а на установление новых, более жёстких правил игры, поскольку «дело Навального» стало для Москвы, не боящейся никаких санкций, вопросом «собственной легитимности и суверенитета».
Spiegel: высылка Россией европейских дипломатов — не «кратковременный промах», а стратегический расчёт
Reuters

Выражение «персона нон грата» буквально означает «нежелательное лицо». Это официальная формулировка, с которой правительство Германии выслало из страны высокопоставленного российского дипломата. Причина банальна: несколько дней назад Россия сама объявила немецкого дипломата персоной нон грата, вопреки решительному протесту федерального правительства Германии. Это лишь ожидаемый ответ, передаёт Der Spiegel.

«Но кто и что сейчас желательны в российско-немецких отношениях — не банальный, а очень волнующий вопрос», — пишет издание. Старые правила дипломатии между Берлином и Москвой, между Европой и Россией больше не действуют. По мнению автора статьи, именно это и является тем реальным посланием, которое Кремль выразил с помощью высылки дипломата, и на него трудно найти ответ.
 
В минувшую пятницу Министерство иностранных дел России объявило главу политического департамента посольства Германии персоной нон грата, как и дипломатов из Швеции и Польши. Решение кажется необычным по трём причинам, утверждает Der Spiegel.
 
Во-первых, обвинение. Как сообщалось, эти дипломаты участвовали в незаконных акциях за освобождение Алексея Навального и тем самым нарушили российское законодательство. На самом деле дипломаты лишь наблюдали за демонстрациями, подчёркивает автор статьи. По нормам международного права, одна из задач дипломатического представительства состоит в «выяснении условий и событий в государстве пребывания», как указывается в Венской конвенции о дипломатических сношениях.
 
Во-вторых, компрометация. Имена, должности и фотографии дипломатов были показаны в российских выпусках новостей, в том числе кадры с полицейских камер наблюдения. Это, утверждает Der Spiegel, также крайне необычно.
 
В-третьих, время. О высылке министерство объявило во время визита в Москву верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля. И это притом, что на тот момент предполагаемые нарушения были совершены дипломатами почти две недели назад. Для Борреля это стало «умышленным унижением» — он ничего не знал и сам стал «нежелательным лицом» в России.
 
Как утверждает издание, вопрос состоит в том, почему Боррель позволил представить себя в таком свете в разговоре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Другой вопрос: на что рассчитывала Москва, идя на такую эскалацию? Зачем обращаться столь бесцеремонно с представителем Евросоюза, который выражает явную готовность вступить в диалог, вместо того чтобы заниматься разрешением конфликта с Европой «в обычном, и без того грубом стиле» или просто игнорировать его? И какую пользу российскому руководству приносит пренебрежительное отношение к своему самому важному партнёру по ЕС — Германии, с которой она в настоящее время пытается завершить газопровод «Северный поток — 2»?
 
Боррель написал в своём блоге по итогам визита в Москву: «Хотя это и не совсем неожиданно, но вызывает сожаление, смею сказать, и с российской стратегической точки зрения».
 
Но «оскорбление» со стороны Москвы не было «кратковременным промахом». Это, считает автор статьи, стратегический расчёт. Речь идёт не о прекращении диалога с Европой или Германией, а о том, чтобы навязать им новые, более жёсткие правила игры.
 
Российское руководство понимает, что, если оно не будет действовать сейчас, «дело Навального» будет всегда ставиться ему в упрёк. «Вечный неприветливо-конфронтационный тон Лаврова» не может скрыть того факта, что России приходится постоянно оправдываться перед Европой за то, что она никогда не выходит из состояния обороны. И «дело Навального» рассматривается теперь не только на форумах, таких как Совет Европы или ОБСЕ. В конце января G7 неожиданно осудила арест Навального и задержания участников протестов в России, пишет Der Spiegel.
 
С точки зрения России, это было странно: в Москве задались вопросом о том, какие полномочия дают форуму крупных развитых стран возможность выражать своё мнение о внутренней политике России. Евросоюз в лице Борреля также подписал заявление.
 
Для Кремля тот факт, что «дух Навального» в неподходящее время стал витать на всех международных площадках, имеет второстепенное значение. Речь идёт о его собственной легитимности и суверенитете, подчёркивает журнал.
 
Именно поэтому, уверен автор, Россия переходит в контратаку. Она разрушает дипломатические традиции, закреплённые международным правом. Она также взяла за правило отвечать на любую критику своей внутренней обстановки зеркальными упрёками — или тем, что считает зеркальными упрёками.
 
Москве нечего терять. Она не боится санкций, ведь они могут даже консолидировать российское общество. Если отношения с Германией и другими странами ЕС пострадают, то, с точки зрения Москвы, это станет необходимым сопутствующим ущербом. В любом случае, лучше нанести этот урон отношениям сейчас, чем осенью, когда канцлер Ангела Меркель уйдёт со сцены, утверждает издание.
 
Однако во время встречи с Сергеем Лавровым Жозеп Боррель узнал то, что многим пришлось усвоить ещё до него: любой, кто пытается начать с путинской Россией «с чистого листа» и хочет доказать свою беспристрастность, не должен предполагать, что в Москве его примут как «желательную персону» лишь по этой причине, резюмирует Der Spiegel.

 

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Der Spiegel Германия Европа
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