Шведский эксперт о высылке дипломатов: Западу не стоит переоценивать своё влияние на Москву

Решение Москвы выслать из страны дипломатов Швеции, Польши и Германии — говорит о том, что России не нравится активная роль Запада в судебном процессе против Алексея Навального, пишет Svenska Dagbladet со ссылкой на мнение специалиста по России Фредрика Вестерлунда. По его словам, взаимные депортации дипломатов и санкции вряд ли что-то изменят, разве что приведут к ещё большей напряжённости в отношениях между Москвой и ЕС.

В результате недавних взаимных высылок дипломатов конфликт между ЕС и Россией значительно обострился. В частности, Россия из страны выслала одного шведского, польского и немецкого дипломата. Вышеозначенные государства ответили симметричными мерами, пишет Svenska Dagbladet.



«Мы находимся с Россией в состоянии конфликта, который основывается на различном понимании прав человека и свобод личности», — считает аналитик Шведского института оборонных исследований и специалист по России Фредрик Вестерлунд.



Тем не менее, по его словам, сложно сказать, что именно стоит за решением Москвы выслать дипломатов.



«Это можно истолковать таким образом: этот шаг связан с тем, что российская сторона не слишком одобряет, что в судебный процесс вокруг Навального включилось так много стран», — отметил эксперт.



О решении России депортировать трёх дипломатов стало известно приблизительно в то же время, когда глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым. Российская сторона полагает, что эти дипломаты участвовали в демонстрациях в поддержку Алексея Навального. Тем не менее министр иностранных дел Швеции Анн Линде опровергла эту информацию.



Кроме того, как отмечает Фредрик Вестерлунд, Россия не представила никаких конкретных данных, свидетельствующих о том, что шведский дипломат действительно имел отношение к каким бы то ни было митингам.



Между тем, шведский аналитик считает, что Москва решила выслать дипломатов именно этих стран по той причине, что, по её мнению, именно они наблюдали за демонстрациями. «Это возможный вариант, однако за этим решением может стоять что-то ещё», — уточнил Вестерлунд.



Кроме того, он напомнил, что Германия — это страна, которая приняла у себя Навального и обнаружила в его крови «Новичок». Что же касается Швеции, то Шведский институт оборонных исследований подтвердил, что речь в данном случае действительно шла о химическом оружии. Более того, и Польша, и Швеция уже давно выступают против России с острой критикой.



Тем не менее эксперт сомневается, что высылка дипломатов каким-либо образом скажется на ситуации с Навальным. «Западу не стоит переоценивать свой потенциал влияния на дело Навального. Возможно, дополнительные санкции ещё больше обидят российское политическое руководство», — полагает Фредрик Вестерлунд.



По его мнению, Россия в целом не слишком чувствительна к критике и заявлениям Запада. Вместе с тем, местное правительство куда более восприимчиво к сигналам, которые до Москвы доносят с помощью действий.



«Тот факт, что Швеция, Польша и Германия напрямую и достаточно быстро отреагировали на эту ситуацию совместной высылкой трёх российских дипломатов, может произвести большее впечатление на российское руководство, чем слова осуждения и резкие заявления. Они лучше реагируют на действия, а не на риторику», — констатировал Вестерлунд.



Вместе с тем, большой вопрос заключается в том, как будут развиваться события на следующем этапе. Вестерлунд считает, что со стороны ЕС этот вопрос уже исчерпан, поскольку он ответил на действия России «симметричными мерами». Тем не менее во время депортаций в прошлом реакция России выглядела немного жёстче.



«Вопрос в том, хочет ли Россия ясно дать понять, что, по их мнению, это именно мы на Западе действуем неправильно», — подытожил Фредрик Вестерлунд.