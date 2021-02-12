CNBC: слова Лаврова о готовности России к разрыву с ЕС указывают на новое обострение отношений

Согласно отрывку из интервью Сергея Лаврова, опубликованному на сайте МИД России, министр заявил, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, сообщает CNBC. По мнению канала, эти слова, в особенности после не слишком продуктивного визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, свидетельствуют о «новом обострении напряжённости» между Россией и ЕС.

Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом. Об этом заявил глава МИД страны Сергей Лавров, согласно фрагменту его интервью, опубликованному в пятницу 12 февраля на сайте российского дипведомства, сообщает CNBC.

Отвечая на вопрос о том, движется ли страна к разрыву с ЕС, Лавров подчеркнул: «Исходим из того, что мы готовы. В случае, если ещё раз увидим... что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне».

Как отмечает CNBC, на момент публикации статьи в тот же день ни российский МИД, ни Европейская комиссия на запрос о комментариях не ответили. Канал считает, что заявления Лаврова свидетельствуют о «новом обострении напряжённости» между Москвой и Брюсселем.

Ресурс подчёркивает, что отношения между Россией и Евросоюзом испортились ещё сильнее после недавнего визита верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву. Европейский дипломат озвучил протест Брюсселя против ареста Алексея Навального, а также впоследствии обвинил Россию в организации пресс-конференции, в которой также принимал участие Сергей Лавров, «в агрессивном формате». Кроме того, во время своего визита Боррель узнал через Twitter о высылке трёх дипломатов ЕС, появившихся ранее на протестах в поддержку Навального.

Глава российского МИД в свою очередь заявил на пресс-конференции, что «Евросоюз является ненадёжным партнёром, по крайней мере, на данном этапе». Боррель не отреагировал на эти слова, что вызвало возмущение среди европейских законодателей. А аналитики впоследствии назвали поездку «унизительной».

«Пресс-конференция, организованная в агрессивном формате, и высылка трёх дипломатов ЕС во время моего визита указывают на то, что российские власти не захотели воспользоваться возможностью и наладить более конструктивный диалог с Евросоюзом», — написал в своём блоге Боррель спустя два дня после поездки.

В итоге глава европейской дипломатии предложил ввести новые санкции в отношении России — эту инициативу ещё должны будут одобрить главы стран ЕС. Как обращает внимание CNBC, это далеко не первые санкции Евросоюза в отношении российских компаний и отдельных лиц. Отношения между Москвой и Брюсселем значительно ухудшились после российской «аннексии»* Крыма, но при этом с точки зрения экономики, энергетики и стратегических интересов эти контакты по-прежнему играют важную роль для обеих сторон.

Аналитики считают, что недавние разногласия между Москвой и Брюсселем могут поставить под угрозу проект строительства газопровода из России в Германию «Северный поток — 2». Эта инициатива не раз подвергалась жёсткой критике, в том числе со стороны США, которые уже вводили санкции в отношении компаний, задействованных в строительстве. Новый американский лидер Джо Байден, похоже, менять позицию по этому вопросу тоже не собирается.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



