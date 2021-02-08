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Le Monde : «отдаляются друг от друга» — Боррель обеспокоен отношениями России и Европы

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Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после визита в Москву заявил об отдалении России от Европы, пишет Le Monde. Он выразил беспокойство по поводу развития российского общества и геостратегического выбора Кремля, которые могут привести к новым санкциям со стороны Евросоюза.
Le Monde : «отдаляются друг от друга» — Боррель обеспокоен отношениями России и Европы
Reuters

В воскресенье по возвращении из Москвы глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил свою обеспокоенность из-за отказа российских властей вести «более конструктивный» диалог с Евросоюзом, сообщает Le Monde. «Это прискорбно, и нам придётся учитывать последствия, — заявил дипломат в Twitter. — Государства-члены должны будут принять решение о следующих шагах, и да, они могут включать санкции».

Французская газета напоминает, что верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности не может выступить с таким предложением — оно должно поступить от стран-членов, а решение о введении санкций может быть принято только единогласно. Боррель может лишь дать рекомендации, что он и делает в сообщении по итогам переговоров.
 
«Я вернулся в Брюссель с глубоким беспокойством по поводу перспектив развития российского общества и геостратегического выбора России», — подчёркивает дипломат в своём сообщении. По его словам, «встреча с министром Лавровым и послания российских властей во время этого визита подтвердили, что Европа и Россия отдаляются друг от друга». Дипломат отмечает, что Россия, похоже, «постепенно отдаляется от Европы и видит в демократических ценностях угрозу своему существованию».
 
Как пишет в заключение Le Monde, поездка Жозепа Борреля в Москву подверглась жёсткой критике. Сам глава европейской дипломатии обосновал миссию необходимостью «встретиться с другими в их собственной стране именно в тот момент, когда происходят негативные события». Кроме того, это помогает лучше оценить ситуацию и возможные последующие шаги, считает дипломат.
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источник
Le Monde Франция Европа
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геополитика дипломатия Европа Жозеп Боррель Россия санкции
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